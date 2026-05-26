El Club Náutico de Jávea, campeón de España en Veterano Mixto de Banco Fijo

El Club Náutico de Jávea firmó un fin de semana histórico en el Campeonato de España de Banco Fijo, logrando el título de Campeón de España en la categoría Veterano Mixto y confirmando el gran momento deportivo que atraviesa su sección de remo.

En Veteranos, categoría no computable para el medallero de los Campeonatos de España de banco fijo del Mediterráneo – llaut, la final A femenina deparaba la victoria de las gerundenses del Club de Rem Santa Cristina de Lloret de Mar por delante del tarraconense Club de Rem Cambrils y el alicantino Club Rem Denia. En la masculina se impuso el Club Remo Torrevieja ante Club de Rem Badalona y Club Náutico Alicante Costa Blanca, mientras que en la final Mixta se repartían las medallas Club Náutico de Jávea, Club de Rem Mataró y el murciano Club de Remo Águilas.

El equipo Veterano Mixto del CN Jávea, formado por Szymon Jacek Szczupax, José Miguel Cholbi, Xavier Torres Cabanes, Verónica San Millán Ruiz, Silvana Ginestar Pedrós, Belén Morell Martínez, Sonia Estévez Caballero, José Juan Peñalver Gasent y al timón Sonia Córdoba Espada, completó un campeonato impecable en unas condiciones especialmente exigentes debido al fuerte viento y al estado de la mar.

La competición arrancó el viernes con las eliminatorias, donde el equipo del CN Jávea marcó el mejor tiempo de toda la categoría, aunque el hándicap les obligó a disputar la repesca. Lejos de venirse abajo, el equipo volvió a demostrar su fortaleza el sábado por la mañana, logrando nuevamente el mejor tiempo y consiguiendo el pase a semifinales. Ya por la tarde, el conjunto selló su clasificación para la Final A.

El domingo, en una final muy disputada y desde la calle más complicada del campo de regatas, el equipo volvió a firmar una actuación sobresaliente para colgarse el oro nacional y proclamarse Campeón de España de Banco Fijo en Veterano Mixto.

Actuación sobresaliente del CN Jávea para colgarse el oro nacional y proclamarse Campeón de España de Banco Fijo en Veterano Mixto. / FEDERACIÓN DE REMO CV

Por su parte, el equipo Absoluto Femenino, compuesto por Neus Díez Oliver, Iris Marco Ángel, Raquel Barberá Sampedro, Diana Baidal Morell, Vanessa Martín Pericas, Natalia Vidal Tro, María Vidal Terrades, Sonia Córdoba Espada y al timón Xavier Torres Cabanes, también realizó una gran actuación en el campeonato. Tras disputar las eliminatorias y la repesca, el equipo no logró acceder a semifinales, pero volvió a demostrar entrega, compromiso y espíritu competitivo en una de las citas más exigentes del calendario nacional. Este Campeonato de España supone además un momento muy especial para el Club Náutico de Jávea, ya que ha sido la primera participación nacional del club en esta nueva categoría, logrando un resultado histórico que refleja el trabajo realizado durante toda la temporada.

Formando parte de estos equipos han estado como reservas: Lara Serra Martínez, Paloma García Vives, Jose Alejandro Martínez Álvarez y Jose Antoni Valles Costa.

La cabeza del equipo técnico ha estado formada por Valentina García Vives, como entrenadora, y Guillermo Mari Erades y Francisco Manuel Martínez Noguera, como delegados del club. Además, el equipo ha contado con el apoyo de Rimontgó, patrocinador de la sección de remo.

Podio de Veteranos Mixto en el Campeonato de España de Banco Fijo. / CN JÁVEA

Otros resultados

Los Campeonatos de España de banco fijo del Mediterráneo – llaut acabaron este domingo en aguas de Valencia. Después de tres jornadas de regatas, en las que han tomado parte más de un centenar de tripulaciones y 37 clubes procedentes de cuatro comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Cataluña Andalucía y Región de Murcia), la prueba nacional deparó la victoria del Real Club Mediterráneo de Málaga.

Publicación de Facebook sobre la Crónica del Campeonato de España de banco fijo del Mediterranéo - Llaüts.

La zona sur del Puerto de Valencia fue escenario de la edición número 22 de la competición nacional de banco fijo del Mediterráneo, dirigida a las categorías Cadete, Juvenil, Absoluta y Veteranos, tanto masculinas como femeninas e incluso Mixtas en Veteranos, sobre 700 y 1.400 metros, para repartir hasta nueve títulos. Al término de la última prueba, el club andaluz dominó el medallero con tres oros y dos platas que le sirvieron para conquistar además el Trofeo Iberdrola como mejor equipo femenino de los campeonatos.

Por su parte, el Real Club Regatas de Alicante se proclamó subcampeón con dos oros, una plata y dos bronces, seguido en el tercer puesto por los alicantinos del Club de Mar Clot de L’illot El Campello, que lograron un oro.

La cuarta plaza, compartida con una medalla de plata para cada uno, ha sido para Club Náutico Alicante Costa Blanca, el barcelonés Club de Rem Mataró y los anfitriones del Real Club Náutico de Valencia, organizadores de la competición junto con la Federación Española de Remo y la Federación de Remo de la Comunidad Valenciana.

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El medallero se completó con la séptima plaza compartida de Real Club Náutico Calpe, el malagueño Real Club El Candado, Real Club Náutico Denia y la Secció Esportiva de la Universitat d’Alacant, todos con un bronce.