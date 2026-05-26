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ATLETISMO

Éxito de participación en la Olimpiada Infantil del Valencia Club de Atletismo y Nuevo Centro

El objetivo principal de los organizadores fue crear un día festivo, tanto para los niños como para sus familiares, a la vez de fomentar el deporte entre los más pequeños

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA 17ª OLIMPIADA INFANTIL DEL VALENCIA CLUB DE ATLETISMO Y NUEVO CENTRO.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA 17ª OLIMPIADA INFANTIL DEL VALENCIA CLUB DE ATLETISMO Y NUEVO CENTRO. / NUEVO CENTRO

Claudia Arce

C. R.

Valencia

El pasado sábado, 23 de mayo, se celebró en las Pistas de Atletismo del Estadio de Turia, la 17ª Olimpiada Infantil, organizada conjuntamente entre el Valencia Club de Atletismo y Nuevo Centro.

Como en anteriores ediciones, el objetivo principal de los organizadores fue crear un día festivo, tanto para los niños como para sus familiares, a la vez de fomentar el deporte entre los más pequeños, el cual se cumplió con creces.

A las 9.30 horas todos los participantes realizaron, por categorías, las siguientes pruebas: metros lisos, lanzamiento de balón, metros vallas y salto de longitud.

En todo momento los niños estuvieron acompañados por personal de la organización, y entre prueba y prueba visitaron los stands de las firmas colaboradoras para poder hidratarse y reponerse del esfuerzo realizado. Todos los niños por participar recibieron una camiseta conmemorativa, una gorra y una medalla.

A las 18.30 horas, en la plaza exterior de Nuevo Centro se entregaron los premios a los 10 primeros clasificados de las diferentes categorías, además del sorteo de regalos gentileza de los colaboradores.

Día festivo, tanto para los niños como para sus familiares.

Día festivo, tanto para los niños como para sus familiares. / NUEVO CENTRO

10 primeros clasificados de cada categoría

Trofeo y regalos de los colaboradores

PRE-BENJAMIN

  1. Marcus Andrei Prisacaro
  2. Aron Pyshchenko
  3. Milos Marco Puig
  4. Mauro Chiralt Care
  5. Gonzalo Calvo Llana
  6. Marc Simó Guillamón
  7. Daiel Cosín Mayo
  8. Elsa Pallardó Carrión
  9. Noa Hurtado Fino
  10. Héctor Fuster Vidal

BENJAMÍN

  1. Naia Durán Carrillo
  2. Martín Sorando Sánchez
  3. Marc Gisbert Hernández
  4. Olivia Gitrama Ortuño
  5. Adriana Muñoz Arellano
  6. Mario Alberto García González
  7. Stephano Martucci Briceño
  8. Adrián Lardín Rodríguez
  9. Tomás Merli
  10. Adriana Martín Pérez

ALEVÍN

  1. Azalea Rodrigo Colomer
  2. Pablo Huerta Bo
  3. Bernice Aiyudu Osagie Moneyhard
  4. Piero Mazzinari Tatay
  5. Adrián Valls Melero
  6. Paula Bolón
  7. Esosa Victory Efe Osagie
  8. Paolo Cauzer Cervera
  9. Alberto Benedicto García
  10. Carlo Campoy López

INFANTIL MASCULINA

  1. Javier Geovany Mejía Perdomo
  2. Bruno Iranzo Burgos
  3. Nicolás García Morte
  4. Aday Duran Carrillo
  5. David Santiago Rojas Lancheros
  6. Robin Timm
  7. Guillermo Aguirre Valverde
  8. Alejandro Villar Navarro
  9. Erick Santiago Camacho Rojas
  10. Aleksei Kniznikov

INFANTIL FEMENINA

  1. Candela Oñate Herraiz
  2. Alba Coscollá Serrano
  3. Erika Ysleiby Rodríguez Soto
  4. Irene Gurrea Dors
  5. Chloe Vasseur Gómez
  6. Sofía García Morte
  7. Estela del Carmen Gómez Aznar
  8. Barbare Kardava
  9. Yana Tichshenko
  10. Vera Puchalt Ortega

Premio para los tres clubes o colegios con más participación

1º Valencia Club Atletismo

Tarjeta regalo de Nuevo Centro de 300 euros y placa conmemorativa.

2º Colegio José Soto Micó

Tarjeta regalo de Nuevo Centro de 200 euros y placa conmemorativa.

3º Colegio Teodoro Llorente

Tarjeta regalo de Nuevo Centro de 100 euros y placa conmemorativa.

Sorteo de regalos, gentileza de los colaboradores

Viajes El Corte Inglés

  • Estancia de 2 noches para 2 adultos y 2 niños + entradas para 4 personas para 3 días a PORT AVENTURA y FERRARI LAND
  • Pack de 4 entradas para 1 día en Port Aventura y Ferrari Land

El Corte Inglés

  • Tablet
  • Bicicleta

Valencia Club de Futbol

  • Balón firmado por la plantilla
  • Packs de manualidades

Valencia Basket

  • Camiseta firmada por la plantilla Valencia Basket masculino
  • Camiseta firmada por la plantilla Valencia Basket femenino

Valencia Club Atletismo

  • Equipación
  • Mochila

Circuito Ricardo Tormo

  • 5 entradas dobles para el evento Volrace Circuito Ricardo Tormo

Cafetería El rincón de los Sabores

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  • 100 meriendas

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