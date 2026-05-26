Oropesa del Mar reunirá a cerca de 1.500 deportistas en la V Scott Mediterranean Epic Triathlon

La localidad castellonense de Oropesa del Mar ya está preparada para convertirse, un año más, en el epicentro del triatlón nacional e internacional. Los próximos 30 y 31 de mayo se celebrará la esperada quinta edición del Scott Mediterranean Epic Triathlon, un evento que reunirá a cerca de 1.500 deportistas dispuestos a desafiar sus límites a orillas del Mediterráneo.

Consolidada como una de las citas de referencia en el calendario deportivo, esta V edición llega con un gran aliciente: ser la sede oficial del Campeonato Autonómico de Triatlón de Larga Distancia 2026. Este hito garantiza la presencia de los mejores especialistas de la Comunidad Valenciana, quienes lucharán por el prestigio autonómico en un entorno inigualable.

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Un fin de semana, seis retos diferentes

La organización ha diseñado un intenso programa de fin de semana para dar cabida a deportistas de todos los niveles, ofreciendo hasta 6 distancias diferentes: cuatro de Triatlón (FULL, HALF, Olímpico y Sprint) y dos de Aquabike (FULL y HALF).

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La jornada del sábado 30 de mayo estará reservada para la épica de la larga y media distancia. La acción arrancará a las 08:00h con la salida de la categoría masculina del Triatlón Full seguida de la femenina y la modalidad Aquabike Full. Alrededor de las 12:15 está previsto el inicio de la distancia Half, culminando el día con la gran ceremonia de entrega de premios a partir de las 17:00h.

El domingo 31 de mayo, la velocidad y la explosividad tomarán el relevo. A las 08:00 horas se dará el pistoletazo de salida a la distancia Olímpica, mientras que a las 08:50 horas comenzarán los triatletas de la modalidad Sprint, cerrando el fin de semana con su correspondiente entrega de trofeos a las 11:30 horas.

Nuevo recorrido ciclista y 6.000 euros en premios para los más rápidos

La organización anunció oficialmente el cierre de inscripciones el pasado 20 de mayo. En total, serán cerca de 1.500 los deportistas que han logrado asegurar un dorsal para participar en esta V edición. Este cierre de plazas demuestra la altísima demanda y la consolidación de la prueba como una de las fechas ineludibles en el calendario deportivo nacional, reuniendo a triatletas dispuestos a desafiar sus límites a orillas del Mediterráneo.

Una de las grandes novedades de esta edición es la renovación del trazado de ciclismo para la distancia Full y Half. Tal y como refleja el perfil técnico de la prueba, los participantes se enfrentarán a un exigente circuito que abandona temporalmente la costa para adentrarse en el interior de la provincia, atravesando localidades como Cabanes y Vall d'Alba. Este nuevo recorrido, de perfil rompepiernas y con varias ascensiones prolongadas, pondrá a prueba la resistencia y estrategia de los triatletas antes de la carrera a pie.

Además, el Scott Mediterranean Epic Triathlon vuelve a demostrar su firme compromiso con la igualdad y la profesionalización del deporte. Se repartirá una bolsa de premios de 6.000 euros para la distancia FULL, la cual se distribuirá de forma totalmente equitativa y a partes iguales entre los ganadores de la categoría masculina y femenina.

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Con este despliegue, Oropesa del Mar y el Scott Mediterranean Epic Triathlon reafirman su posición como un binomio perfecto para el turismo deportivo de primer nivel. Se avecina un fin de semana inolvidable tanto para los atletas como para los aficionados y acompañantes.