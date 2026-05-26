Tamara Icardo: "Nunca pensé que podría llegar hasta aquí"
La valenciana habla para los canales oficiales del torneo antes de la disputa del Valencia Premier Padel P1
Del 6 al 14 de junio La Fonteta acogerá la primera prueba del Qatar Airways Premier Padel Tour en la ciudad
Cita especial para los jugadores/as de Valencia, que vuelven a su tierra tras tres temporadas sin pádel del máximo nivel
Tamara no creció con una pala en la mano ni con un camino definido desde niña; su vínculo con el pádel llegó algo más tarde: “Tenía 15 años, jugaba al tenis en el club de mi familia y mi hermano se pasó al pádel. Decidí probar… y me enganché”.
Aquel primer contacto terminó llevándola a la élite. Paso a paso, fue construyendo una carrera que ni ella misma había proyectado en sus inicios. “Si la Tamara de entonces viera todo esto, fliparía. El pádel no era lo que es hoy y nunca pensé que podría llegar hasta aquí”, comenta la valenciana.
Pero si algo define su trayectoria no son solo los éxitos, sino la evolución personal. En un deporte donde cada punto exige al límite, la valenciana ha aprendido a convivir con la presión, con la derrota y con la espera: “El pádel me ha enseñado a tener paciencia. A veces sufrimos en el camino porque todo es muy competitivo, pero con los años aprendes a valorar ese proceso, incluso a disfrutarlo”.
Ahora, ese camino le devuelve a casa. Donde creció, donde ya cumplió uno de sus grandes sueños: ganar ante los suyos. Regresa convertida en una estrella consolidada y en un referente para las nuevas generaciones: “Volver a La Fonteta es algo muy especial. El público, el ambiente… me siento súper arropada. Solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta.”
Del 6 al 14 de junio, Tamara Icardo volverá a experimentar lo que es jugar en casa después de meses recorriendo el circuito internacional, entre viajes, exigencia y presión. Valencia se convierte en mucho más que una parada en el calendario. “Tengo muchísimas ganas. Va a ser, sin duda, mi torneo favorito”, sentencia.
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