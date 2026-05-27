La Carrera de la Mujer vuelve a Valencia el domingo 7 de junio

La sala de prensa de la Fundación Deportiva Municipal en el Complejo Deportivo y Cultural de la Petxina ha acogido este miércoles 27 de mayo la presentación de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de Valencia, el evento femenino más grande de Europa que vuelve a la Ciudad del Running el domingo 7 de junio, a partir de las 9:00 horas.

Rocío Gil, concejala de Educación, Deportes e Igualdad; Mercedes Juan, responsable de l'Escola d'Associacions de la Fundació Horta Sud; Paula Barrachina, responsable de Comunicación de ACNUR; y Aminata Soucko, fundadora de la Red Aminata en Valencia; así como de Henar Calleja, portavoz de la Carrera de la Mujer han participado en el acto de presentación de la cuarta cita del XXII Circuito Nacional de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana.

Rocío Gil ha destacado que esta carrera: "Es una gran marea de mujeres valientes, donde no solo corren juntas, sino que comparten y se acompañan. Un momento en el que, estando juntas, nos sentimos más fuertes. Además, esta prueba engloba muchas causas solidarias y ese también es el ADN de nuestra ciudad. Un año más, volveremos a estar juntas para luchar por muchas causas, pero sobre todo por defender los derechos de las mujeres".

Objetivo y nuevo recorrido

La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de Valencia llega de nuevo a la capital del Turia con el mismo propósito que la fundó hace 22 años: "Fomentar la práctica del deporte femenino, unir a las mujeres en torno a causas reales y demostrar que el deporte también transforma vidas. El objetivo fue dotar a las mujeres de un espacio para el deporte. El domingo 7 de junio, mujeres y niñas a partir de 8 años estarán en la salida de una competición que auna deporte y solidaridad", destacó Henar Calleja, que desveló que Mireia Cabañes, campeona de España de surf adaptado, será la mujer homenajeada en la salida de esta edición.

Las miles de mujeres que participarán en la fiesta recorrerán un nuevo circuito de 5 kilómetros. La salida de la prueba se mantiene en la Avenida Ingeniero Manuel Soto, y el circuito transcurrirá por las calles Juan Verdeguer, Baleares, Menorca y Serrería, hasta llegar a la Avenida de los Naranjos. Desde ahí, las corredoras llegarán a la calle José Ballester Gozalvo, para ir en paralelo a la playa hasta la meta, que este año se sitúa junto al IES Isabel de Villena.

Circuito de la Carrera de la Mujer Valencia. / CARRERA DE LA MUJER

Unas 4.000 mujeres cruzarán Valencia el 7 de junio con el 016 en el pecho, el servicio telefónico de atención a víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, un recordatorio que la Carrera de la Mujer mantiene edición tras edición para que el running también sea un acto de compromiso.

Componente solidario

En 2026, la Carrera de la Mujer vuelve a Valencia y continúa con su apoyo a los municipios afectados por la Dana, que siguen reconstruyéndose. En la edición de 2025, la organización donó 10.591 euros a la Fundació Horta Sud, una entidad que no ha parado desde el primer día de la catástrofe.

Mercedes Juan, responsable de l'Escola d'Associacions de la Fundació Horta Sud, ha aprovechado esta presentación de para agradecer "la colaboración y el compromiso de la Carrera de la Mujer de Valencia con las asociaciones y comunidades afectadas por la DANA. La donación realizada en 2025 se suma a las más de 17.000 donaciones provenientes de la solidaridad de miles de personas, entidades y empresas que han confiado en la Fundació para apoyar la recuperación social y comunitaria".

"Gracias al apoyo de todas ellas, ya se ha acompañado a más de 400 asociaciones afectadas contribuyendo a recuperar materiales y actividades esenciales para la vida comunitaria. Además, estas aportaciones están permitiendo impulsar nuevos proyectos orientados a fortalecer el tejido asociativo, generar espacios comunitarios, preservar la memoria colectiva del territorio y poner en marcha todo tipo de proyectos sociales", ha señalado.

Por parte de ACNUR, Paula Barrachina, directora de comunicación en Valencia, ha afirmado que el deporte "tiene un poder único para visibilizar lo invisible. En este año en que ACNUR cumple 75 años protegiendo a las personas refugiadas, miles de corredoras dedicarán en Valencia un kilómetro a las mujeres que se han visto forzadas a abandonar sus hogares. Es un gesto pequeño con un mensaje enorme: no están solas. Cuando estamos haciendo deporte no hay barreras, todos somos iguales".

Aminata Soucko Damba, de origen maliense y fundadora de la Red Aminata en Valencia, centrada en apoyar a mujeres refugiadas supervivientes de mutilación genital femenina y otras formas de violencia contra la mujer, ha señalado que correr "es un acto de libertad. Para muchas mujeres refugiadas, llegar a esta línea de salida es ya una victoria. Hemos cruzado fronteras, hemos superado obstáculos, y ahora estamos aquí, corriendo juntas con miles de mujeres, demostrando que la integración se construye paso a paso, codo a codo. Somos fuertes. Somos libres. La integración se hace paso a paso y juntas, somos imparables".

Aminata Soucko contó su historia. / RUNNING CV

Más vertientes solidarias

Este año, la organización ha seguido ofreciendo 100 inscripciones totalmente solidarias a beneficio de Alanna, una entidad sin ánimo de lucro creada en 2002, con el objetivo de lograr una sociedad igualitaria y la inclusión de mujeres en situación de grave vulnerabilidad.

La sección +SolidariAs de este año en Valencia estará representada por la Asociación AMU que trabaja para impulsar el conocimiento y la investigación del melanoma uveal, un tipo de cáncer poco frecuente y que afecta al ojo.

Además, la Carrera de la Mujer, al finalizar la última de las 9 carreras de este 2026, hará una aportación de 100.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer, 20.000 euros más que en 2025, y que espera llegar a los 200.000 euros en donaciones entre todos sus proyectos solidarios y la aportación de las corredoras en esta edición.

Asimismo en el stand de merchandising de la Feria SportWoman las participantes encontrarán diferentes artículos, con cuya compra se podrá colaborar en diferentes proyectos solidarios. Los beneficios de la medalla de la Carrera de la Mujer, junto a otros productos como la pulsera, el chubasquero o la riñonera, se destinarán a FECMA, Federación Española de Cáncer de Mama. La cantidad obtenida será donada por FECMA a la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) que lo destinará íntegramente a financiar una beca para desarrollar un proyecto de investigación en cáncer de mama.

Cinco ediciones es lo que lleva el movimiento #laMquefalta presente en la Carrera de la Mujer de Valencia, poniendo voz, cara y nombre al cáncer de mama metastásico. La iniciativa, impulsada por la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico (AECMM) en colaboración con la Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca, ha convertido cada edición de la carrera en un altavoz para las mujeres que viven con esta enfermedad.

Actividades (gratuitas o solidarias) de la Carrera de la Mujer

La Feria SportWoman, donde las participantes recogerán sus dorsales y camisetas Oysho, tendrá lugar el viernes 5 de junio de 16:00 a 20:00 horas, y el sábado 6 de junio de 10:00 a 20:00 horas, ininterrumpidamente, en Feria Valencia (Pabellón 7). En este escenario se celebrarán distintas sesiones, gratuitas o 100% solidarias, que tendrá como colofón un gran festival de aeróbic y fitness en la zona de meta.

A las participantes podrán acompañarles también cualquiera que quiera sumarse, ya que las actividades están dirigidas a todo el público en general, sean hombres o mujeres y estén o no inscritos a la carrera del domingo. El acceso a la Feria es abierto a todo el público y es gratuito.

La tarde del viernes 5 de junio arrancará a las 16:30 horas con una novedad de esta edición, el taller gratuito de autodefensa femenina con INSTINTA, la Academia de prevención y técnicas de ayuda para la mujer. Tras esta primera actividad, llegarán dos sesiones de 30 minutos, también gratuitas, de la mano de Planet Fitness. A las 18:00 horas, será el turno de una sesión quemagrasas, a la que le seguirá una de Power-Core para trabajar abdomen y glúteo.

Tras este calentamiento, el sábado 6 de junio se prevé fuerte. Desde las 10:30 y hasta las 19:00 horas, la Carrera de la Mujer ofrecerá hasta siete actividades diferentes para todos los niveles antes del gran día.

En este enlace puedes acceder al calendario y a la rerserva de plazas.

Inscripciones

Las corredoras que aún no se hayan sumado a la Marea Rosa valenciana aún se pueden inscribir en la web oficial de la prueba. Los últimos dorsales estarán disponibles hasta el próximo 5 de junio.

Calendario 2026

GRAN CANARIA 15 marzo

MADRID 10 mayo

VITORIA - GASTEIZ 31 mayo

VALENCIA 7 junio

GIJÓN 21 junio

A CORUÑA 27 septiembre

ZARAGOZA 8 noviembre

SEVILLA 15 noviembre

BARCELONA 22 noviembre