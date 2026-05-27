El descanso, el entrenamiento invisible del rendimiento deportivo

El descanso es tan vital como el entrenamiento mismo. Durante el sueño, el cuerpo repara las microroturas musculares, regula hormonas anabólicas y consolida adaptaciones físicas. Un mal colchón altera este proceso, incrementando el riesgo de lesiones y empeorando el rendimiento deportivo.

Maxcolchon presenta el colchón deportivo Sojamax como una solución diseñada para personas activas y con alta exigencia física. Dormir bien influye directamente en la recuperación física, la prevención de lesiones, el bienestar diario y el rendimiento, tanto en deportistas profesionales como en personas activas.

Hay estudios que señalan que dormir bien aumenta en un 12% el rendimiento de un deportista de élite. Para ello, es imprescindible disponer de una rutina de sueño, con horarios regulares tanto para dormir como para despertarse, evitar la cafeína, usar ropa cómoda, mantener la habitación bien ventilada y eliminar la mayor cantidad de luz posible. Del mismo modo, la alimentación y la hidratación son imprescindibles para un buen descanso. Finalmente, si hablamos de deportistas y descanso, la elección de un buen colchón es algo clave, pues repercute de manera directa en la recuperación muscular.

Ray Zapata, medallista olímpico, y el colchón deportivo Sojamax. / Maxcolchon

Mientras duermes, el cuerpo libera la hormona del crecimiento y se sintetizan proteínas para reconstruir los músculos. A nivel mental, un buen descanso es crucial para la concentración, la toma de decisiones y mantener la motivación alta durante el ejercicio. Además, entrenar sin el descanso adecuado puede llevar al sobreentrenamiento y aumentar el riesgo de lesiones musculares.

En este contexto, el sistema de descanso juega un papel fundamental. Un colchón adaptado a las necesidades físicas de cada persona puede marcar la diferencia en la calidad del descanso y en cómo el cuerpo se recupera durante la noche. Por ello, la actividad física, el ritmo diario o el nivel de exigencia hacen que cada vez más personas busquen soluciones de descanso capaces de ofrecer ergonomía, adaptabilidad y confort real.

Maxcolchon apuesta por esta visión del descanso a través de productos diseñados para favorecer el bienestar y la recuperación. Con el colchón Sojamax: el descanso que bate récords.

Así es el colchón deportivo Sojamax

El colchón Sojamax es capaz de trabajar por la noche haciendo que el deportista disfrute de un descanso que bate récords. Al acostarse en él, se ocupa de recuperar el desgaste de la musculatura así como prevenir lesiones mientras dormimos.

El colchón Sojamax es capaz de trabajar por la noche haciendo que el deportista disfrute de un descanso que bate récords. / Maxcolchon

Se trata de un colchón compuesto principalmente por 90 kg de viscoelástica de alta densidad, lo que confiere al colchón de una adaptabilidad y un poder descontracturante sin comparaciones. Además, esta viscoelástica está combinada con un bloque de HR (High Resilience), que hace de sustento entre las dos capas superiores del colchón y le confiere así de una buena firmeza. Esta capa contiene también unas perforaciones en forma de hendiduras, lo que permite que este colchón pueda combinarse con un somier articulable sin problema.

La capa superior del colchón está formada por un tejido Strech que actúa favoreciendo los movimientos cuando dormimos. Ideal para disfrutar de un descanso más cómodo y adaptable.

Recuperar los músculos después del esfuerzo diario es posible mientras duermes gracias al colchón Sojamax, además de prevenir contracturas y lesiones sin mover un dedo.

Sobre Maxcolchon

La empresa Maxcolchon, fabricante de productos de descanso desde hace más de 20 años, controla todo el proceso de fabricación sin intermediarios. La firma ofrece a sus clientes una garantía de satisfacción 100% garantizada en todos sus productos y un servicio de atención personalizado, tanto en sus más de 100 tiendas físicas como online.

Los clientes tienen a su disposición un amplio catálogo de colchones viscoelásticos, látex, muelles y espumación; que junto al resto de productos como: canapés abatibles, canapés fijos, somieres, bases tapizadas, cabeceros, almohadas y ropa de cama; pueden crear un equipo de descanso perfecto.

El catálogo de colchones de Maxcolchon cuenta con 120 días de prueba, excepto los colchones artesanales debido a que cuenta con una fabricación más minuciosa y completamente manual.

Maxcolchon facilita a sus clientes numerosas formas de pago para que ninguno de sus clientes pueda renunciar a un descanso de calidad.