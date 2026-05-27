Foro Campeonas, la mujer en el ciclismo: "Es una manera muy bonita de vivir la vida"

Este miércoles 27 de mayo SUPERDEPORTE ha vuelto a reconocer el papel de la mujer en el mundo del deporte. Esta cabecera celebra la octava edición del Foro Campeonas. Un evento anual que ya se ha consolidado como un punto de encuentro ideal para todas las mujeres deportistas o trabajadoras en el ámbito deportivo de la Comunitat Valenciana. Una tarde que ha servido de reconocimiento para todas ellas con dos mesas redondas y un premio al gran trabajo realizado por el club de Pilota valenciana de Alcàsser. El ciclismo es también un fenómeno de masas. Y con cada vez más presencia de la figura de la mujer en todas sus disciplinas.

Una velada que ha contado con el patrocinio de la Diputación de Valencia y Bravo Playa. Colaboran: Iberdrola, Teika, Federación de Pilota Valenciana, IMED Hospitales, Ajuntament de Ontinyent, Turia, Amix y Max Colchón.

Las mejores imágenes del VIII Foro Campeonas /

La figura de la mujer en el mundo del ciclismo

Para ello en el Foro Campeonas hemos contado con cuatro referentes del ciclismo en la Comunitat Valenciana de varias edades y disciplinas que han protagonizado una de las mesas redondas de la velada. María José Silvestre, pionera del ciclismo valencianismo y especialista en pruebas de ultrafondo. Raluca Rusei, influencer y divulgadora de contenido sobre ciclismo. Débora Miravet, integrante del Proyecto FER. Natural de la Vall d'Uxó y en el equipo de la Politécnica de València, uno de los más potentes de la Comunitat. Por último, Cristina Esquer. Representa el ciclismo como medio para conocer gente, lugares y como vehículo para hacer deporte y al mismo tiempo como forma de vida

Las deportistas han contado su historia y cuál es su prisma a la hora de promocionar el deporte femenino y, en concreto, a través de la bicicleta. Todas ellas tienen detrás un importante componente familiar, de donde aflora esa pasión por el ciclismo.

“Empecé por mi padre, yo iba a sus carreras a verlo competir. La bici fue importante desde el principio pero empecé a darle más importancia cuando vi que podía llegar lejos”, cuenta Débora. Por otro lado Raluca o Cristina desvelan que la bici les enamoró por obligación, porque para ambas, se convirtió en su medio de transporte y de liberación. “La necesitaba como medio de transporte pero noté que me sentía super bien, a nivel de salud mental, cada día quería más y estaba enganchada”, cuenta Raluca. “A raíz de empezar a trabajar en hostelería. Con turnos de 12 o 13 horas, el día que libraba iba en bici a todos lados”, asegura, por su parte, Cristina.

Las mejores imágenes del VIII Foro Campeonas / MA Montesinos

En ese sentido Cristina continúa ante ausencia de mujeres en el deporte: “No tengo la experiencia de haber hecho competiciones, aunque fueran mixtas. Lo mío es a nivel social, tener grupos en WhatsApp. En muchas ocasiones no hay carreras específicamente para mujeres, son en carreras populares en pueblos, pero la organización, en este caso hombres, ellos diseñan las rutas, hombres en redes sociales… las hacen hombres, no hay chicas que organicen este tipo de eventos. No tengo referentes mujeres”

Asimismo también nos han contado las iniciativas que han llevado a cabo para enganchar a más mujeres al mundo de las dos ruedas. Por ejemplo María José Silvestre explicaba el motivo por el cual crear una carrera exclusivamente femenina con su marcha cicloturista Dones Bicibles: “Cuando hay una marcha, si la hacemos con hombres, para crear burbuja de seguridad hay que poner un punto de corte, las mujeres a veces, por el motivo que sea, quedamos fuera del punto de corte. Entonces, ¿porque voy a pagar si me van a quitar el dorsal y tengo que ir por mis propios medios? De ahí la necesidad de crear una marcha”.

“Entiendo que el deporte no entiende de sexos. Evidentemente el trabajo que se puede hacer por la sociedad en general es muy importante. El apoyo de los esponsor y de las instituciones es muy importante. Así sería un apoyo conjunto para que todo esto continúe teniendo los éxitos que se están dando en el deporte femenino”, prosigue en su argumento María José.

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En definitiva nuestras protagonistas invitadas a este foro de deporte femenino confluyen en que siguen siendo necesarios estos espacios para que “las chicas puedan competir y haya un pelotón grande” según explica Débora. “Este deporte tiene mucho sacrificio, pero tiene su recompensa. Lo más improtante es la cabeza, sino funciona, no funciona nada”, añade.

Cristina Esquer lo tiene claro y manda un mensaje para todas aquellas mujeres que dudan en lanzarse a hacer deporte: “El miedo es que tú no te sientas merecedora de estar aquí. No hay que tener miedo a viajar en bici”.

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“El deporte no tiene edad. Si les apasiona el deporte y el ciclismo que lo hagan porque es muy bonito. Cuando me pongo el maillot me encuentro conmigo misma. Es una manera muy bonita de vivir la vida”, concluye María José Silvestre.