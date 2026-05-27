RUGBY SEVEN
Portugal y Polonia ganan el 39 Costa Blanca Rugby Sevens de Villajoyosa
El pasado fin de semana la Vila Joiosa acogió la trigésimo novena edición de la competición, en el que participaron 12 selecciones masculinas y 8 femeninas
I. D
El Estadio de Rugby de Villajoyosa albergó un año más, y van 39 ediciones el Costa Blanca Rugby Seven's, el torneo de rugby a siete más antiguo de España, y lo hizo con la presencia de 12 selecciones masculinas y 8 femeninas.
Finales
La selección de Polonia femenina se proclamó campeona tras vencer en la final a la selección Costa Blanca femenino, por 35 a 7 a favor de las experimentadas polacas, que actualmente juegan las Series Mundiales en su segunda categoría.
La selección nacional de Portugal masculina se impuso a la Selección de Ucrania, por 22 a 5. La selección portuguesa, medalla de bronce en los Europeos, busca volver a Series Mundiales de Sevens.
El torneo fue retransmitido en streaming a través del Youtube de Nostresport.com.
El evento está organizado por el Club de Rugby Costa Blanca, entidad que tiene como objetivo la promoción del rugby sevens en la provincia de Alicante y que organiza también el Costa Blanca Beach Rugby, con la colaboración institucional del Ajuntament de La Vila Joiosa, Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante, y la Federación de Rugby de la Comunitat Valenciana.
Gran nivel competitivo
Concluía así una edición que se ha caracterizado por el grandísimo nivel competitivo de los equipos participantes, con selecciones tan potentes como, además de las finalistas mencionadas, la selección China y de Kazajistán, con un gran nivel deportivo que sorprendió a la concurrencia
Nada mas acabar la final se procedió a la entrega de premios, por parte del Concejal de Deportes Pedro Lloret, donde se repartíeron de manera igualitaria para ambas categorías 2.000€ para los ganadores y 500€ para los subcampeones. Total 5.000 euros en premios.
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