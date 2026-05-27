El VIII Foro Campeonas consolida su apoyo a la mujer en el deporte

Este miércoles SUPERDEPORTE reconoció el papel de la mujer en el mundo del deporte. Esta cabecera celebró la octava edición del Foro Campeonas. Un evento anual que ya se ha consolidado como un punto de encuentro ideal para todas las mujeres deportistas en la Comunitat. Una tarde que sirvió de reconocimiento al gran trabajo realizado por el club de Pilota valenciana de Alcàsser.

La velada tuvo el patrocinio de la Diputación de Valencia y Bravo Playa y la colaboración de; Iberdrola, Teika, Federación de Pilota Valenciana, IMED Hospitales, Ajuntament de Ontinyent, Turia, Amix y Max Colchón.

El foro contó con la presencia de Natalia Enguix, vicepresidenta de la Diputación de Valencia. “Las deportistas que están aquí son un ejemplo de otras muchas a las que alguna vez se les ha dicho que están en un deporte que no es para mujeres, que les han mirado con extrañeza o superioridad en determinados espacios. Son deportistas que con su fuerza, sus músculos y su cabeza han demostrado que todo es posible”, aseguró en su discurso.

Por oro lado el director de esta cabecera, Pablo Leiva hizo enfásis en "la fuerza con la que pisa el deporte femenino en distintos ámbitos" en un Foro Campeonas, que ya es el espacio por antomasia del deporte femenino cada año. "En la jornada de hoy se resalta la figura de la mujer, su fuerza, su trabajo y esa superación que está rompiendo barreras. Y seguro que se romperán muchas más", manifestó, agradeciendo también a los patrocionadores y colaboradores su apoyo y, en especial, a Prensa Ibérica.

Las mejores imágenes del VIII Foro Campeonas /

Primera mesa redonda: la mujer en el mundo del fitness

Por lo que respecta a la mesa redonda de la mujer en el mundo del gimnasio, las tres ponentes tuvieron un discurso realmente inspirador. Contra todos los prejuicios y clichés que existen alrededor del entrenamiento de fuerza en mujeres, Selena Beitia, Alba Martí y Nuria Martín pusieron la voz de la experiencia tanto personal como ayudando a otras chicas a dar sus primeros pasos en una sala de musculación, poniendo el acento en lo importante que es para la salud y desmintiendo falsos estereotipos vinculados a los cánones estéticos. A propósito de ello, Nuria señaló que cada persona tiene un “cuerpo y una genética”, que puedes atravesar muchas circunstancias y que es importante “disfrutar del deporte y amarte en todas las etapas”. Sobre lo que ha cambiado el mundo del gimnasio en los últimos años, por otra parte, Alba señala que “ahora hay tantas mujeres como hombres en los gimnasios” y que recuerda una época en la que las chicas veían el trabajo de fuerza como “de hombres”, algo que ha cambiado por completo.

Por último, Selena puso de relieve la “importancia de la masa muscular para prevenir lesiones” y que ahora lo más normal es ir a un gimnasio y ver a una mujer “moviendo kilos”.

Las mejores imágenes del VIII Foro Campeonas / MA Montesinos

La figura de la mujer en el mundo del ciclismo

En la mesa de ciclismo hubo cuatro referentes en la Comunitat. María José Silvestre, pionera del ciclismo valenciano y especialista en ultrafondo. Raluca Rusei, influencer, Débora Miravet, integrante del Proyecto FER, y Cristina Esquer, que representa el ciclismo como medio para conocer gente y lugares.

Nuestras invitadas explican que siguen siendo necesarios estos espacios para que “las chicas puedan competir y haya un pelotón grande”. “Este deporte tiene mucho sacrificio, pero tiene su recompensa. Lo más importante es la cabeza, sino funciona, no funciona nada”, añade.

Cristina Esquer lo tiene claro y manda un mensaje para todas aquellas mujeres que dudan en lanzarse a hacer deporte: “El miedo es que tú no te sientas merecedora de estar aquí. No hay que tener miedo a viajar en bici”. “El deporte no tiene edad. Si les apasiona el deporte y el ciclismo que lo hagan porque es muy bonito. Cuando me pongo el maillot me encuentro conmigo misma. Es una manera muy bonita de vivir la vida”, concluye María José Silvestre.

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El discurso completo de Natalia Enguix en el VIII Foro Campeonas

Las deportistas que están aquí son un ejemplo de otras muchas a las que alguna vez se les ha dicho que están en un deporte que no es para mujeres, que les han mirado con extrañeza o superioridad en determinados espacios. Son deportistas que con su fuerza, sus músculos y su cabeza han demostrado que todo es posible.

Merecen tener reconocimiento y visibilidad y de ahí que sea un honor clausurar esta jornada. El deporte es un espejo en el que también se ve desigualdad y sobre todo en deporte tradicionalmente masculinizados, donde hay distintas cuestiones técnicas y físicas distintas y a veces también sufren menos financiación, menos patrocinios, horarios residuales y distintas situaciones de salud o maternidad.

Hay que ayudar a visibilizarlas y ahí hay que hacer política y tener una visión feminista. Hemos visto en este foro ejemplo de deportistas de tres deportes de estereotipos masculinos y vemos que aún así, es posible llegar y quedarse. Las culturistas rompéis la idea de la contención, de la invisibilidad física, cada músculo cuestiona esas ideas antiguas de lo que era la feminidad y con disciplina, rigor, fuerza de voluntad, dietas… encontráis la motivación para cumplir y competir.

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La ciclistas también compiten en infraestructuras no pensadas para mujeres, con calendarios y equipos con condiciones distintas, pero con cada puerto que doblegan, abren nuevos caminos y consiguen más visibilidad. Y ahí tenemos el ejemplo de María José Silvestre, que ayuda a visibilizar el deporte.

La pilota es cultura, es patrimonio, es identidad valenciana. Es un acto de justicia que se vean estos años de lucha, enseñar que con el esfuerzo y la resistencias, todo es posible.

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Y querría despedir enviando un mensaje para la gente joven. Si en algún momento tenéis un sueño en algún deporte o disciplina y alguien dice que no es posible, no os lo penséis, seguid adelante y luchar, no hay barreras. Hacen falta espacios abiertos, en los que el talento pueda transformar el mundo del deporte y de la sociedad.