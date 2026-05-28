Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

Liga ACB : Casademont Zaragoza 86-98 Valencia Basket. El Valencia BC olvida Atenas camino de la segunda plaza en la Liga.

Valencia Basket - Dreamland Gran Canaria, viernes 29 de mayo a las 20:30 horas en el Roig Arena; Barça - Valencia Basket, domingo 31 de mayo a las 19:00 horas.

Cambio de horarios en la semana loca que le queda al Valencia Basket tras la Final Four de la Euroliga... previa al playoff ACB.

Clasificación.

Primera FEB : Certificaron los primeros billetes para la Final Four el Movistar Estudiantes, que eliminó al HLA Alicante, y el Alimerka Oviedo en la noche del pasado viernes y el tercero llegó en una tarde de domingo en la que el Leyma Coruña no iba a fallar en Mahón para poder asegurar así su clasificación. Un éxito que tendrá que esperar para los integrantes de la última ronda quienes tendrán que recurrir a un quinto asalto que decidirá entre Súper Agropal Palencia y Flexicar Fuenlabrada, el viernes 29 de mayo a las 21:00 horas.

Segunda FEB : La Segunda FEB 2025/26 coronó como campeón al Coto Córdoba.

Semifinales : Amics Castelló - Bueno Arenas Albacete, domingo 31 de mayo de 2026 a las 12:00 horas en el Pabellón Ciudad de Castellón.

J: Class Sant Antoni Ibiza vs Insolac Caja 87

- Ida: Insolac Caja 87 vs Class Sant Antoni Ibiza (91-72 | +19 CAJ) | MVP: J. Franch - 19 val.

- Vuelta: Sábado 30 de mayo de 2026 | 20:15h | Pol. Siroko Sa Pedrera (Sant Antoni de Portmany)

📺 TV: LaLiga+

K: Amics Castelló vs Bueno Arenas Albacete

- Ida: Bueno Arenas Albacete vs Amics Castelló (70-64 | +6 BAA) | MVP: R. Fábrega - 19 val.

- Vuelta: Domingo 31 de mayo de 2026 | 12:00h | Ciutat de Castelló (Castelló)

📺 TV: LaLiga+

Tercera FEB : Badajoz y Alginet serán las sedes de las Fases Finales de Tercera FEB que se disputarán del 28 al 31 de mayo. Consulta los días y horarios de los partidos.

GRUPO A (Badajoz)

Subgrupo 1 : CB Tres Cantos (1B), Pujol Mollerussa (2C), Vitaly La Mar BCBadajoz (2D), Velabasket CB Sueca (4E)

Subgrupo 2 : TQ CB Prat (1C), Uros de Rivas (2B), CB Puerto Sagunto (2E) y Ulacia ZKE (3A)

GRUPO B (Alginet)

Subgrupo 3 : Damex CB Algeciras (1D), Oposita Marín Ence Peixegalego (2A), Movistar Estudiantes (3B), CMG Hidraúlica NB Torrent (3A),

Subgrupo 4 : Rigalli-Alginet (1E), Teknei Bizkaia Zornotza (1A), DM Group Mollet (3C), Jaén Paraíso Interior FS (3D)

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood) .

La Liga Foster’s Hollywood 1ª División Masculina ya tiene a los cuatro equipos que aspiran a levantar el trofeo de campeón de la temporada 2025-2026. Inmocarrillo CB TLL Abastos, CB Ifach Calpe, Denia Bàsquet y Turbo Manises CBC salieron victoriosos de las diferentes eliminatorias y acceden a la Fase Final, que se disputará en Calp los días 30 y 31 de mayo con formato de semifinales y final.

Sábado 30 de mayo

17:30 h. Inmocarrillo CB TLL Abastos – CB Ifach Calpe

19:30 h. Denia Bàsquet – Turbo Manises CBC

Domingo 31 de mayo

10:00 h. 3º y 4º puesto

12:00 h. Final

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL : Horneo EÓN Alicante - Bada Huesca, domingo 31 de mayo de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón Pitiu Rochel.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola : La gran final de la Liga Guerreras Iberdrola ya está definida. Super Amara Bera Bera y Rocasa Gran Canaria lucharán por el título después de superar sus respectivas semifinales ante Conservas Orbe Zendal Porriño y Costa del Sol Málaga. Días y horas de la final.

Play-Down. BM Morvedre y Prestigio ya han logrado la permanencia. Sexta jornada: Zonzamas Plus Car Lanzarote - BM. Morvedre, sábado 30 de mayo de 2026 a las 18:00 horas; Caja Rural Aula Valladolid - Elda Prestigio 22- 23, sábado 30 de mayo de 2026 a las 19:00 horas.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina : El Fertiberia Puerto Sagunto celebrará su 75 aniversario en ASOBAL.

El Fundación Agustinos Alicante todavia tiene la opción de ascenso. Para ello deberá jugar ante el antepenúltimo (todavía por definir) de la Asobal.

Rugby

División de Honor : Play-off por el título: El Huesitos La Vila pone fin a la temporada tras perder ante el Alcobendas.

Final: El VRAC Quesos Entrepinares se enfrentará al Recoletas Burgos Caja Rural en la final de la División de Honor de rugby.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso : El CAU Valencia se medirá al Getxo en las semis del ascenso tras vencer al Soto. Las semifinales arrancarán el fin de semana del 30 y 31 de mayo de 2026.

Fase Final. Steelphalt Getxo Rugby - CAU Valencia, domingo 31 de mayo de 2026 a las 12:30 horas.

Hockey hierba

Balance DHB: Ascenso, Final 4, permanencia y descenso.

La Final 4 de División de Honor B ya conoce sus cruces de semifinales en categoría masculina y femenina. La fase decisiva de ambas Ligas se disputará en las instalaciones del Real Club de Campo Villa de Madrid (Madrid) los días 29 y 30 de mayo. El viernes 29 tendrán lugar las semifinales, mientras que el sábado 30 se jugarán las dos finales.

División de Honor B Femenina

Semifinal 1 – 13:30 horas: Valencia CH vs RC Jolaseta

Semifinal 2 – 18:00 horas: HC Sant Cugat vs Vallès Esportiu

División de Honor B Masculina

Semifinal 1 – 15:45 horas: Vallès Esportiu vs Egara 1935

Semifinal 2 – 20:15 horas: HC Sant Cugat vs Pedralbes HC

Hockey patines

Liga OK Masculina : Con la fase regular finalizada, ya se conocen los ocho equipos que lucharán por levantar el título de liga: Hockey Club Liceo, Barça, Igualada Rigat HC, Calafell la Menorquina, Reus Deportiu Brasilia, CP Voltregà Movento Stern, CE Noia Freixenet y Pons Lleida. Así van play-offs.

En la zona baja CH Caldes Recam Làser, Innoaesthetics HC Sant Just y Cerdanyola Club d’Hoquei descienden a la OK Plata, poniendo fin a su etapa en la máxima categoría.

Liga OK Plata Sur : Acabó la temporada. El Sporting Alcoi cerró una temporada histórica en la que logró superar los problemas de ser el novato de la categoría y demostró que ha llegado para quedarse.

Liga OK Plata Femenina : Club Promoción Patín Raspeig - Oviedo Roller HC, sábado 30 de mayo de 2026 a las 20:00 horas.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur : Acabó la liga regular con el el PAS Alcoi en la séptima plaza de la clasificación y el Club Promoción Patín Raspeig, en la octava.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División : Acabó la temporada para los equipos de la Comunitat Valenciana, con la permanencia del Servigroup Peñíscola FS y el descenso del Family Cash Alzira.

Playoff por el título: Barça, ElPozo Murcia Costa Cálida, Illes Balears Palma Futsal, Jimbee Cartagena Costa Cálida, Movistar Inter, Quesos El Hidalgo Manzanares, Jaén Paraíso Interior, Viña Albali Valdepeñas. Horaros y enfrentamientos de cuartos de final.

Barça, ElPozo Murcia Costa Cálida, Illes Balears Palma Futsal, Jimbee Cartagena Costa Cálida, Movistar Inter, Quesos El Hidalgo Manzanares, Jaén Paraíso Interior, Viña Albali Valdepeñas. Descenso: Family Cash Alzira, ATP Iluminación Ribera Navarra.

Segunda División : Acabó la temporada para el Levante UD FS.

Ascenso: Inagroup El Ejido FS.

Inagroup El Ejido FS. Play-off de ascenso : Wanapix, Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles, Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS, MRB FS Móstoles.

Wanapix, Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles, Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS, MRB FS Móstoles. Descenso: Avanza Jaén Paraíso Interior, Unión África Ceutí, Vulcanizados Ruiz Tafa FS.

Segunda División Femenina : En el Grupo 2: Feme Castellón certificó su descenso matemático de categoría.

Clasificación.

Segunda División B Masculina : Acabada la Liga regular, el sueño de los play-offs de ascenso a la categoría de plata se iniciaron el pasado sábado 9 de mayo sin presencia de equipos de la Comunidad Valenciana.

Waterpolo

Segunda División Masculina . El CW Elx Selecte logró el ascenso a Primera Nacional el pasado fin de semana. Ahoradisputará la final y el título de la categoría ante el el Santa Cruz de Tenerife Echeyde B el viernes 29 de mayo, a las 21:15 horas en tierras canarias.

Fútbol americano

"Play-offs" de la LNFA 2: Una vez finalizada la fase territorial de la LNFA 2, Segunda División del "football" nacional, ocho equipos lucharán por el título y el ascenso a la máxima categoría en los «play-offs».

Las semifinales se disputarán el sábado 30 de mayo de 2026: Alcorcón Smilodons - Valencia Giants (18:00 horas); Alcobendas Cavaliers - Jerez Jaguars.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Pilota Valenciana : domingo 31 de mayo de 2026 a las 11:15 horas en el trinquet de La Llosa de Ranes. Antes, a las 9:45 horas, Amparo y Mar licharán por el tercer y cuarto puesto.

Victoria i Ana tornen a trobar-se en la final de l'Individual 2026.

Tenis : Torneo Internacional UTR, del 25 al 31 de mayo en las pistas de tierra batida de la Academia de Tenis Ferrer de La Nucía. La Nucía acoge un Torneo Internacional UTR de Tenis.

Triatlón : Oropesa del Mar reunirá a cerca de 1.500 deportistas en la V Scott Mediterranean Epic Triathlon, sábado 30 y domingo 31 de mayo de 2026.

Polideportivo : Esports al Barri, sábado 29 de mayo de 2026 de 11:00 a 14:00 horas en la Instalación Deportiva Elemental situada en la calle Doctor Vicent Zaragozá del Barrio de Benimaclet. Así, niños y mayores podrán conocer, aprender y practicar diferentes deportes, como hockey, triatlón, vóley, ajedrez, pádel, pilota valenciana y balonmano, entre otros. Asimismo, y con el apoyo de El Corte Inglés se desarrollarán actividades destinadas a niños y niñas, como pintacaras o globoflexia.

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