Candela Ramírez se incorpora al Servigroup Benidorm para reforzar la recepción y el ataque del equipo femenino

El Servigroup Benidorm continúa dando forma a su nuevo proyecto deportivo para la temporada 2026/2027 y ha cerrado la incorporación de la receptora Candela Ramírez Agúndez, joven jugadora vallisoletana nacida el 29 de agosto de 2006, que llega procedente del Algar Surmenor de Cartagena.

Pese a su juventud, Candela Ramírez cuenta ya con experiencia en la categoría tras disputar las dos últimas temporadas en Superliga 2, consolidándose como una de las jugadoras jóvenes con mayor proyección dentro del conjunto cartagenero.

La nueva jugadora del Servigroup Benidorm debutó en categoría nacional tras su paso por el equipo de la Universidad de Valladolid, donde militó durante la temporada 2022/2023 en Primera Nacional, además de formar parte de las categorías inferiores de la selección de Castilla y León. Con una altura de 1,75 metros y un perfil ofensivo muy dinámico, Candela destaca por su capacidad en recepción, su agresividad en ataque y su intensidad competitiva, cualidades que han despertado el interés del conjunto benidormense para reforzar una plantilla que seguirá apostando por la juventud y el crecimiento deportivo.

Candela Ramírez. / SD

Desde el club se valora especialmente su experiencia en la categoría pese a su corta edad, así como el margen de progresión que todavía posee una jugadora llamada a seguir creciendo dentro del voleibol nacional.

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Candela Ramírez aterriza en Benidorm con la ilusión de afrontar un nuevo reto deportivo y contribuir a que el equipo dirigido por Sonia García y Loli Cortinas continúe creciendo competitivamente durante la próxima temporada. Con este fichaje, el Servigroup Benidorm sigue construyendo una plantilla joven, ambiciosa y con talento para afrontar con garantías el nuevo curso.