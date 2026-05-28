La Comunitat Valenciana, subcampeona de España Sub-21 con nueve medallas.

La selección de taekwondo de la Comunitat Valenciana completó en Ciudad Real una destacada actuación en el Campeonato de España Sub-21, donde compitió con 19 deportistas convocados y logró mejorar los resultados de la temporada 2025. El equipo autonómico cerró el nacional con nueve medallas (tres oros, dos platas y cuatro bronces) y confirmó su solidez colectiva con la segunda posición en la clasificación masculina, el tercer puesto femenino y el subcampeonato en la clasificación general por equipos.

Tres campeones nacionales para liderar el medallero valenciano

La gran actuación valenciana tuvo como principales protagonistas a Nicolás Fernández, Iván Lysenko y Rocío Hernández, que se proclamaron campeones de España en sus respectivas categorías. Nicolás Fernández fue uno de los nombres propios del campeonato en -63 kg en la que compitieron 27 deportistas. Superó todos sus cruces por 2-0: primero a Noah Del, luego a Carlos Collados, en semifinales a Iñigo Aretxabala y cerró el campeonato con una final ante Aaron Zabaleta.

En esa misma categoría, Álvaro Montoya también completó una gran competición para colgarse el bronce. Venció primero a Anxo Pazos por 2-0 y después superó a Isaac Vives por 2-1 para meterse en semifinales, donde cayó precisamente ante Zabaleta, posterior subcampeón nacional. La doble presencia valenciana en el podio de -63 kg reflejó la profundidad competitiva del equipo en uno de los pesos más disputados.

Staff de la Federación valenciana. / SD

En +87 kg, una categoría de tan solo 8 contrincantes, Iván Lysenko firmó un campeonato impecable, sin ceder ningún combate y resolviendo todos sus cruces por 2-0. Primero superó a Raúl Martínez, después derrotó a Asier García en semifinales y finalmente se impuso a Pablo Buzón en la pelea por el oro, confirmando su condición de referencia en los pesos pesados Sub-21.

El tercer título llegó en categoría femenina gracias a Rocío Hernández, campeona nacional en -62 kg. Su camino hacia el oro fue sólido y creciente. Comenzó venciendo a Tomasa Franco, superó después a Martina Torrens y se metió en la final tras imponerse a Jamie Medina. En el combate decisivo, Hernández volvió a mostrar seguridad y determinación para derrotar por 2-0 a Ekaterina Rebon y cerrar una actuación redonda.

Julia Martínez e Iván Albert, dos finales de gran valor

La Comunitat Valenciana también disputó otras dos finales, con Julia Martínez e Iván Albert como subcampeones nacionales. Julia Martínez firmó una gran competición en -49 kg. La valenciana comenzó su recorrido con victoria ante Lucía Rodríguez por 2-0 y después dio un paso importante al superar a Gema Gálvez en un combate muy ajustado. En semifinales volvió a responder con firmeza ante Paula Morán, lo que le permitió alcanzar la final. En la pelea por el oro, Martínez cayó por 1-2 ante Adriana Avendaño en un duelo equilibrado, pero su plata reforzó de forma decisiva la puntuación del equipo femenino.

También fue muy valiosa la plata de Iván Albert en -68 kg. El valenciano abrió su participación con victoria ante Daniel Santiago Di, mantuvo su nivel competitivo frente a Xabier Tejero y alcanzó la final tras derrotar a Jorge Milán. En el combate decisivo cedió ante Adrián Salanova, completando una actuación de mucho mérito en una categoría con 19 participantes. En el mismo peso también compitió Aymane Eddakir, que fue vencido por Jorge Milan en el segundo combate.

Bronces que apuntalan el subcampeonato general

El medallero valenciano se completó con cuatro bronces que resultaron fundamentales para sostener a la Comunitat Valenciana entre las mejores selecciones del campeonato. Adam Benchahba subió al podio en -80 kg. Avanzó con autoridad en sus primeros cruces y alcanzó las semifinales, donde cayó ante Jesús Pacheco, que terminaría proclamándose campeón de España. Su bronce confirmó la presencia valenciana entre los mejores de una categoría especialmente competida, en la que también participó Juan Gómez, que ganó su primer combate, pero luego fue vencido por el subcampeón nacional Karim Elshami.

En -87 kg, Ziad Regragui también se colgó una medalla de bronce. El taekwondista logró abrirse paso hasta semifinales y solo fue frenado por Saúl Acosta, posterior campeón nacional. Su resultado aportó puntos importantes al bloque masculino, que acabaría segundo en la clasificación por equipos.

Vanesa Dinu consiguió otro bronce de peso en -73 kg. Debutó con una victoria trabajada ante Ainhize Gil por 2-1 y alcanzó las semifinales, donde se cruzó con Helena García, que terminaría conquistando el oro. Su podio fue clave para que el equipo femenino finalizara tercero en la clasificación.

Un equipo con presencia en todas las fases del campeonato

La participación valenciana también tuvo presencia en otras categorías de peso, reforzando el carácter amplio de la convocatoria. En el cuadro masculino, además de los deportistas que subieron al podio, también compitieron Éric del Moral en -54 kg, Ismael San Bartolomé en -58 kg, Aymane Eddakir en -68 kg, Marcos de Lucas en -74 kg y Juan Gómez en -80 kg.

En categoría femenina, la selección contó también con Andrea Escrig en -46 kg, Alejandra del Amo en -53 kg, Lucía Pérez en -57 kg, Martina Di Carlo en -67 kg y Sara Acedo en +73 kg. Su presencia completó un equipo amplio, equilibrado y competitivo, capaz de puntuar en distintas divisiones y de sostener a la Comunitat Valenciana entre las mejores selecciones del campeonato.

Podios por equipos y una mejora respecto a 2025

El campeonato dejó una lectura colectiva muy positiva para la selección valenciana. El equipo masculino finalizó en segunda posición, la selección femenina terminó tercera y la Comunitat Valenciana cerró el torneo como segunda clasificada general.

El resultado supone un paso adelante respecto al Campeonato de España Sub-21 de 2025, celebrado en Valladolid, donde la Comunitat Valenciana había logrado ocho medallas y el subcampeonato por equipos. En Ciudad Real, el bloque autonómico mantuvo el mismo número de oros (tres títulos nacionales) y elevó su cosecha hasta los nueve metales, confirmando una línea de crecimiento sostenida en una categoría clave para el futuro del taekwondo valenciano.

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Con tres campeones nacionales, dos subcampeonatos, cuatro bronces y una convocatoria de 19 deportistas, la FTCV vuelve a situarse entre las grandes referencias del taekwondo español Sub-21. Ciudad Real dejó una evidencia clara: la Comunitat Valenciana tiene presente, fondo de equipo y una cantera capaz de sostenerse en la élite nacional.