Doble renovación en el Léleman Conqueridor

El Léleman Conqueridor se encamina a un mes de junio con muchas novedades de cara a la próxima temporada. Antes de echar el cierre a lo que ha sido la temporada 2025-2026, el equipo valenciano ultima su próximo equipo con renovaciones de jugadores que seguirán vistiendo los colores del Conqueridor. Su capitán, Javier Monfort, continuará como buque insignia una temporada más. El dorsal 4 fue uno de los mejores receptores de la Superliga en la pasada campaña y liderará al equipo también en la 2026-2027.

Es una de las grandes noticias para el Léleman Conqueridor, que contará en esa misma posición con uno de los últimos fichajes, Juanmi González. El onubense reforzará esa demarcación de receptor que con tan buena nota cumplió tras su llegada al club en diciembre. Una incorporación que se hizo rápidamente con la titularidad y que durante la lesión de Javier Monfort también asumió con creces el papel protagonista.

Estadísticas de ambos

La importancia de estos dos jugadores se refleja rápidamente en las estadísticas que han acumulado esta temporada. Javier Monfort es el undécimo jugador con mayor anotación de la Superliga (312). Una pieza clave en ataque que ha permitido al equipo crecer en los últimos años y que domina todas las facetas del juego. En el saque es un seguro, con hasta 18 puntos desde la zona más complicada de la pista. Sin ser su especialidad, el capitán también se atreve con los bloqueos (18) y como receptor esta temporada tiene un 54% de acierto.

A pesar de incorporarse en diciembre y perderse varios meses de competición, Juanmi González ha dejado claro sus principales virtudes. Una buena capacidad anotadora desde cualquier posición en pista y con un saque capaz de causar estragos en las rotaciones rivales. Además se ha metido entre los diez mejores jugadores de la temporada con mayor porcentaje de recepción (59%), siendo Viktor Lindberg el que mayor tiene de la Superliga (62%).

Dos receptores de lujo

Monfort y González liderarán la posición de receptor tras la salida de Facu Funes y Kayque Calazans. Estas dos piezas marcan el camino de una serie de renovaciones que se anunciarán de forma progresiva en el Conqueridor. Así como la llegada de varios jugadores importantes para suplir las ausencias de jugadores que ya no continúan en el club, como Pernambuco, Maxi Scarpin o Rubén López.

Jornadas de Captación y campus de tecnificación

El Conqueridor también trabajará en los próximos meses en su Academia con la celebración de las jornadas de captación, que darán comienzo del 1 al 19 de junio en el Pabellón Nou Moles. El plazo de inscripción está abierto hasta el 31 de mayo para jugadores y jugadoras nacidas entre 2007 y 2018.

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Al finalizar esta primera experiencia que pretende captar talento de todas las edades para la base del club, el Conqueridor ha organizado el campus de tecnificación. Estas jornadas serán del 22 de junio al 31 de julio para nacidos antes de 2018, sin límite de edad superior. Toda la información y las inscripciones se pueden tramitar en la web del Léleman Conqueridor Valencia y en las redes sociales del club.