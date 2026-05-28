Los Gay Games XII Valencia se acercan a los 10.000 participantes

Del 27 de junio al 4 de julio de 2026, Valencia acoge los Gay Games XII, un evento deportivo y cultural que se celebra cada cuatro años como oportunidad de vivir la diversidad, la inclusión y el respeto a través del deporte. Es la primera vez que una ciudad española acoge unos Gay Games, el gran evento de la diversidad.

Este jueves 28 de mayo de 2026, Rocío Gil, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia y Mike Myers, responsable del registro de inscritos de la Federation of Gay Games, ofrecieron una rueda de prensa en el Complejo Cultural y Deportivo La Petxina para aportar los últimos datos de una edición, la "más numerosa de la última década" según Gil, que arrancará en la capital del Turia en menos de un mes.

El 27 de junio el Estadio Ciutat de València albergará una ceremonia inaugural con las actuaciones de Mónica Naranjo, Soraya, Suri, Fruela y Choriza May, en la que participarán más de 10.000 participantes si el incremento de inscripciones sigue al ritmo actual. A día de hoy son 9.911 los deportistas, de más de 80 nacionalidades, que han formalizado la inscripción y son varios los deportes que ya no admiten más participantes al llegarse al cupo máximo. "Se ha cerrado la inscripción en algunas modalidades que han llegado a su tope como fútbol, voleibol, waterpolo, bolos, baloncesto, tenis, natación, hockey, powerlifting, cheerleading o lucha grecorromana. Entre todas ellas suman casi el 60% de la participación total en estos Gay Games XII Valencia", resaltó Rocío Gil. Unas competiciones que tendrán por escenario "todas las instalaciones publicas de la ciudad de Valencia y algunas privadas como L'Alquería del Basket, CT Valencia, Sporting Club de Tenis, Sportcity Valencia. Además, Torrent y Rocafort albergarán también partidos de tenis y Paterna, los bolos. La organizacion ofrecerá autobuses lanzaderas para las competiciones que se hagan fuera de la ciudad", comentó la concejala.

A un mes de la celebración de esta gran cita internacional, la concejala de Deportes también ha querido hacer un llamamiento al voluntariado, otra forma de involucrarse en los grandes eventos que ofrece nuestra ciudad: "Queremos potenciar el voluntariado. En la actualidad contamos con 640 personas, pero necesitamos muchas más para poder cubrir todas las necesidades que generan estos Gay Games". En el turno de preguntas, aclaró la campaña de visualización que acordaron todos los partidos políticos valencianos bajo el lema "La meta la compartimos": "Será una promoción por toda la ciudad y en las vías de conexión que llegan a Valencia por avión y tren, que esperamos hacer llegar a otros aeropuertos españoles con conexión a nuestra capital".

Además, Rocío Gil ha comentado que tras la 'sentencia CACSA (Ciutat de les Arts i les Ciències)' derivada de los ruidos y quejas de los vecinos de la zona, se han tenido que plantear en menos de dos meses un nuevo lugar para establecer el Village (Villa Olímpica) de estos Game Games: "Estas semanas se ha trabajado en un modelo de Meeting Point , un lugar de encuentro para recibir a la gente y realizar charlas de divulgación, a las que hemos denominado Charlas Orgullosas, para abordar cuestiones relacionadas con el deporte, la diversidad, la inclusión y los derechos LGTBIQ+. Estos encuentros tendrán por escenario el antiguo cauce del Río Turia, entre el Complejo Cultural Deportivo La Petxina y las pistas de calentamiento del Tramo III. Habrá una mesa redonda sobre el trabajo de la Oficina municipal de No Discriminación (ONDIS), charlas de diferentes municipios de la Comunitat Valenciana para mostrar sus políticas de diversidad y accesibilidad, otras con participación de deportistas de élite del colectivo LGTB+".

Por su parte, el representante de la Federación de los Gay Games, Mike Myers, compartió los motivos de elegir Valencia como sede: "Venir a España y a Valencia era una oportunidad para aumentar nuestra visibilidad. La ciudad nos convenció con la imagen que ofreció en 2021 en su candidatura, con sus instalaciones deportivas de primera calidad y por ser una ciudad accesible, cómoda y verde". “Uno se siente muy bien recibido y muy bien acogido por toda la sociedad valenciana, y creo que eso es precisamente lo que los participantes más van a apreciar. Valencia es la ciudad correcta en la que estar, principalmente por la calidez de su gente. Va a ser una gran edición”, añadió.

Los Gay Games engloban hasta 39 deportes diferentes abiertos a la participación de todos los géneros y participarán hasta 81 países. También habrá exhibición de colpbol y pilota valenciana para promocionar el deporte autóctono.