La Scott Mediterranean Epic Triathlon reunirá a deportistas de 15 países

La Diputación de Castellón ha sido el escenario elegido este jueves para acoger la rueda de prensa de presentación de la V edición del Scott Mediterranean Epic Triathlon. El acto institucional ha servido para dar el pistoletazo de salida a un evento que convertirá a Oropesa del Mar en el epicentro del deporte multidisciplinar este fin de semana, congregando a más de 1.400 participantes de 15 nacionalidades distintas y consolidando a la provincia como un referente internacional.

La presentación ha contado con la presencia de Iván Sánchez, diputado de deportes de la Diputación de Castellón; David Juárez, Concejal de Juventud de Oropesa, Vanessa Huesa, presidenta de la Federación Valenciana de Triatlón; Héctor de la Cagiga, director de Publicom Sports y el triatleta de élite y colaborador de la prueba, Ramón Ejeda.

Durante la comparecencia, las autoridades han coincidido en señalar el enorme impacto socioeconómico y deportivo del evento. En este sentido, el diputado provincial de deportes, Iván Sánchez, ha puesto en valor el retorno que la Scott Mediterranean Epic Triathlon aporta al territorio. Sánchez ha sido claro: "Para la Diputación es un absoluto placer contar con la prueba dentro de nuestro calendario. Este tipo de eventos son sinónimo de 'Castellón, escenario deportivo' y reflejan fielmente los valores de proyección que queremos representar".

Por su parte, Vanessa Huesa, presidenta de la Federación Valenciana de Triatlón, ha destacado la excelencia logística y organizativa de la cita, que este año tiene el aliciente añadido de ser el Campeonato Autonómico de Triatlón de Larga Distancia de la Comunitat Valenciana 2026. "Es un auténtico privilegio para nuestra federación contar con un evento de esta envergadura con un equipo humano excelente que sitúa a la Comunitat Valenciana en lo más alto, demostrando de lo que somos capaces en materia de organización deportiva", añadió.

Un despliegue técnico sin precedentes en España

El encargado de desgranar los detalles técnicos del evento durante la rueda de prensa ha sido Héctor de la Cagiga, director deportivo de Publicom Sports. Tras agradecer el apoyo incondicional de todas las instituciones que hacen posible la prueba, ha recordado por qué es especial la Scott Mediterranean Epic Triathlon: "Nos enorgullece ser la única prueba en España que dentro de un mismo fin de semana congrega seis disciplinas diferentes, atrayendo a cerca de 1.500 triatletas de más de 15 nacionalidades".

En este sentido, la organización ha detallado que los participantes tendrán la oportunidad de competir en un total de seis distancias adaptadas a diferentes perfiles de exigencia, distribuidas en cuatro modalidades de triatlón y dos de Aquabike. Además, se ha confirmado una importante variación en el recorrido de ciclismo de la prueba reina, la distancia Full, respecto a la edición anterior. Este nuevo trazado ha sido diseñado específicamente para mejorar la seguridad, la fluidez y la experiencia global del deportista.

Unas de las últimas ediciones de la Mediterranean Epic Triathlon. / Mediterranean Epic Triathlon

Premios

En el plano competitivo, la distancia más larga contará con una destacada dotación económica de 6.000 euros en premios. La organización ha estipulado que esta cantidad se reparta a partes iguales entre las categorías masculina y femenina, destinando 3.000 euros a cada una de ellas y respaldando así de forma activa a los atletas de élite.

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Concluido el acto de presentación en Castellón y con las plazas hoteleras del municipio anfitrión prácticamente al completo, Oropesa del Mar ultima ya los últimos detalles para dar la salida este fin de semana a una de las citas más espectaculares del calendario deportivo nacional.