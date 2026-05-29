ICAN Triathlon 2026, más de 1.100 dorsales vendidos en una edición que avanza hacia el ‘sold out’

ICAN Triathlon sigue creciendo y ya supera los 1.100 inscritos para esta edición, acercándose al límite total del evento, fijado en 1.500 plazas.

En Half PRO la lista de inscritos incluye a: Jordi Pascual Sales (CEC Antella), Isabelle Skontorp (Blueseventy Racing), Elena Sancho Jiménez (Ecosport), Mikel Gurrutxaga Barruetabeña (Independiente), Germán Císter Lázaro (Tri Canet), Ana Camino Lacarte (Tritones Rioja), David Blasco Año (CEA Bétera), Alice Ulatowska (Peñota Dental Triatlón), Jose Iborra Torres (Tridimonis), Miguel Serón Esquiroz (Valle de Aranguren), Eduardo Gómez Hermoso (Triatlón Locos de Leganés), Marcial Oncina Gil (La 208 Club Triatlón), Edgar Ramírez Bosch (S.D. Correcaminos), Ivan de Sancha Escribano (Club Triatlón Ondarreta Alcorcón)

En Full PRO los triatletas élite confirmados son : Kevin Rodriguez Afonso (Deporama Triatlón Soriano), Lauryne Van Laeken (3T), Alexandra Tondeur (WATT), Nacho Villarruel Curra (Desam.es), Pablo Lopez Hernandez (Escuela de Triatlón Salmantina), David Sánchez Calixto (DSC Triatlón)

Participación por modalidades

Half Distance: 538 inscritos

Full Distance: 263 inscritos

Short Distance: 253 inscritos

Aquabike MD: 43 inscritos

Half Pro Distance: 14 inscritos

Aquabike LD: 8 inscritos

Full Pro Distance: 7 inscritos

La distancia Short cerró sus 250 plazas en 2h15' y presenta una lista de espera con más de 80 inscritos / Hector Calonge De Lucas

Más de 22 países representados, con una fuerte dimensión internacional (principalmente Francia, Reino Unido, Países Bajos, Alemania y Bélgica entre los más numerosos). El 89% de los participantes procede de España, pero la participación internacional crece altamente con un 12% de atletas internacionales.

La distribución por edad está liderada por la franja de 45-54 años (36,5%), seguida de 35-44 años (27,7%) y 25-34 años (17,9%). Por último, la distribución por sexo muestra una clara mayoría masculina con 85,7% de hombres, frente a 14,3% de mujeres.

Short Distance completo y lista de espera activada

La modalidad Short Distance ha alcanzado el límite de inscripciones en solo 2 horas y 15 minutos, confirmando el gran interés de los participantes por esta distancia. Actualmente, la lista de espera ya cuenta con 84 personas inscritas. En esta edición recordemos que se unificó la tarifa por un lado, a 75€ sin cambios de tramo, y por otro se limitó la inscripción al 50% respecto a ediciones anteriores, con el objetivo de seguir incrementando el % de larga y media distancia, referencias de la marca ICAN Triathlon.

La competición ha vendido ya 1.127 dorsales, siendo la media y larga distancia, las modalidades de referencia. / Hector Calonge De Lucas

El próximo cambio de tarifa se llevará a cabo el día 21 de julio a las 23:59, para el resto de distancias: full, half y aquabikes, y según el ritmo de inscripciones la organización confía en alcanzar el límite de 1 500 plazas del evento, como ya sucedió en la pasada edición.