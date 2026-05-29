Las mejores palas del mundo estarán en el Valencia Premier Padel P1

La cuenta atrás ya ha comenzado. Faltan solo 8 días para que La Fonteta abra sus puertas al mejor pádel del planeta con la llegada del Valencia Premier Padel P1, una cita histórica que reunirá en la capital del Turia a todos los grandes nombres del circuito mundial.

El torneo, que debutará este año en el calendario oficial de Premier Padel, ya ha despertado una enorme expectación entre los aficionados. Más de 25.000 personas ya han asegurado su presencia para una semana que promete emociones fuertes y un ambiente espectacular en las gradas.

El cuadro masculino reunirá las mejores estrellas del circuito

En categoría masculina estarán presentes las mejores parejas del mundo. Los actuales números 1 del ranking FIP, Arturo Coello y Agustín Tapia, llegarán a Valencia con el objetivo de seguir ampliando su dominio al frente del circuito. Muy cerca aparecen los números 2 del ranking FIP, Ale Galán y Fede Chingotto, decididos a seguir recortando distancias en la pelea por el liderato mundial.

PARTIDO DE SEMIFINALES DEL VIGO OPEN WORLD PADEL TOUR 2023, EN EL INSTITUTO FERIAL DE VIGO ( IFEVI ), DONDE EL PUBLICO PUDO DISFRUTAR DE LAS MEJORES PAREJAS DEL MUNDO DE ESTE DEPORTE. LA PAREJA FORMADA POR AGUSTIN TAPIA Y ARTURO COELLO SE SALUDAN TRAS UNO DE LOS PUNTOS DE LA SEMIFINAL. PADEL. TORNEO / PABLO HERNANDEZ GAMARRA / FDV

Además, Valencia reunirá a dos de las parejas más en forma del momento y que llegan prácticamente empatadas en la lucha por consolidarse en el tercer puesto mundial: Mike Yanguas y Franco Stupaczuk y Juan Lebrón y Leo Augsburger.

Otro de los grandes atractivos será la presencia de Paquito Navarro y Martín Di Nenno, una de las parejas más queridas por la afición y que volverá a competir junta en España. También estarán presentes Jon Sanz y Coki Nieto, decididos a seguir asentándose entre las mejores parejas del circuito.

El torneo contará además con otros nombres destacados del circuito internacional como Javi Leal y Fran Guerrero, Lucas Bergamini y Javi Garrido, Jerónimo González y Lucas Campagnolo, además del mejor jugador valenciano del mundo, Edu Alonso, que competirá ante su público como actual Top-17 mundial.

El cuadro femenino promete una lucha espectacular

La competición femenina reunirá también a las mejores parejas del mundo en una lucha que promete ser apasionante desde la primera ronda. Las actuales números 1 del ranking FIP, Gemma Triay y Delfi Brea, llegarán a Valencia liderando la clasificación mundial y buscando seguir ampliando su ventaja al frente del circuito.

Muy cerca aparecen Paula Josemaría y Bea González, actuales números 2 del ranking FIP, decididas a pelear por el liderato y a seguir ampliando una temporada espectacular, en la que ya acumulan cinco títulos consecutivos.

También estarán plenamente metidas en la lucha por las posiciones de privilegio Ari Sánchez y Andrea Ustero, así como Claudia Fernández y Sofía Araújo.

Otra de las grandes protagonistas será la valenciana Tamara Icardo, que competirá ante su público junto a Claudia Jensen con el objetivo de seguir consolidándose entre las mejores parejas del mundo.

La lista de estrellas confirmadas continúa con nombres destacados del circuito internacional como Marta Ortega y Martina Calvo, Alejandra Salazar y Ale Alonso, Marina Guinart y Vero Virseda, además de Bea Caldera y Carmen Goenaga, entre muchas otras parejas llamadas a pelear por todo en La Fonteta.

Valencia ya vibra con el mejor pádel del mundo

La respuesta del público está siendo espectacular. Las entradas para el sábado de semifinales ya están agotadas y tanto el viernes como el domingo avanzan a gran velocidad.

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