La Nucía acoge el nacional de atletismo sub14 este fin de semana

Este fin de semana, del 30 y 31 de mayo se celebrará el Campeonato de España de Atletismo sub14 donde competirán más de 360 promesas de atletismo nacional en dos intensas jornadas. El futuro del atletismo español pasará por el Estadi Olímpic de La Nucía. La competición arrancará el sábado por la mañana y se dividirá en tres jornadas: mañana y tarde del sábado y domingo hasta mediodía.

Un año más el Estadi Olímpic de La Nucía acogerá un nacional de Atletismo, demostrando su compromiso con este deporte y con la Real Federación Española de Atletismo, organizadora del evento que además cuenta con la colaboración de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana (FACV) y el Ayuntamiento de La Nucía, Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante.

360 inscritos en el sub 14

El Campeonato de España sub14 de Atletismo reunirá el este fin de semana en el Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía a los mejores atletas nacidos entre los años 2013 y 2014. Este campeonato es uno de los más igualitarios del calendario nacional, ya que, de 360 inscritos, 180 son chicos y 180 son chicas. Las pruebas que componen cada triatlón, tanto en chicas como en chicos, son las siguientes: Triatlón A: 80 m, 80 m vallas y lanzamiento de peso, Triatlón B: 1000 m, salto de longitud y lanzamiento de jabalina, Triatlón C: 80 m vallas, salto de altura y salto de longitud, Triatlón D: 80 m, lanzamiento de peso y lanzamiento de disco, Triatlón E: 2000 m marcha, 80 m y lanzamiento de jabalina. El domingo a mediodía con la entrega de medallas se dará por finalizada esta competición nacional.

La Nucia cartel Atletismo ctoESP 2026 / 5

La competición se retransmitirá íntegramente en LaLiga+, y también podrán seguirse los resultados más destacados en la cuenta de Twitter de @atletismoRFEA bajo el hashtag #CEatletismoSub14.

La Nucía, la casa del atletismo nacional

Desde su apertura en 2019 el Estadi Olímpic de La Nucía ha acogido 12 competiciones oficiales de la Federación de Atletismo (RFEA), destacando dos Nacionales Absolutos (2019 y 2024) y una internacional el Iberoamericano de Atletismo (2022), con 500 atletas de 24 países.

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Estos Nacionales sub 14 y sub 16 serán la décimo segunda y décimo tercera competición de la RFEA que acoge “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Las 12 anteriores fueron: Campeonato de España Absoluto (2019), Campeonato de España de Clubes Liga Joma y Liga Iberdrola – FINALES (2021), Campeonato de España de Clubes Master (2021), Campeonato Iberoamericano (2022), Campeonato de España de Clubes Liga Joma y Liga Iberdrola – FINALES (2022), Campeonato de España de Clubes Máster (2022), Campeonato de España Sub-16 (2023), Campeonato de España de FFAA (2024), Campeonato de España Absoluto (2024), Campeonato de España Master (2025) y Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-16 e inclusivo en Pista (2025).