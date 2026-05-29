Rafa Jódar remonta un partido épico para firmar unos octavos españoles en París
El joven tenista se sobrepone a 2-1 contra Michelsen demostrando su resiliencia para avanzar de ronda y enfrentarse a Pablo Carreño
La ausencia de Carlos Alcaraz no ha mermado la ilusión del aficionado español al tenis. Roland Garros ya cuenta con dos españoles en octavos de final del cuadro individual a la espera del tercero, un Martín Landaluce ilusionante que jugará su partido de tercera ronda contra Cerúndulo, verdugo de Sinner. Rafa Jódar confirma en el segundo grande de la temporada que está preparado para competir contra los mejores. Su transformación es total y su adaptación a los cinco sets es excelente. Este viernes ha dejado una nueva prueba con su victoria ante Alex Michelsen 7-6(2), 6-7(5), 6-4, 3-6 y 6-3 para plantarse en los octavos de final de Roland Garros.
El madrileño, que tuvo que remontar un 2-1, se medirá a Pablo Carreño en la siguiente ronda, confirmando la presencia de al menos un español en cuartos de París. Sin embargo Jódar tuvo que sufrir de lo lindo para derrotar a Michelsen.
Jódar exhibe su resistencia en París
El primer set ya avisó de la tremenda igualdad de ambos. Poco a poco Jódar fue imponiendo su ritmo para terminar cerrándolo en un ‘tie break’ en que parecía que Michelsen se caía. Nada más lejos de la realidad, el norteamericano, que se quedó en pista en el descanso del segundo set, salió con solidez y las ideas más claras que Jódar. De esa manera volvió el intercambio de juegos para irse otra vez al ‘tie break’, pero esta vez el español caería lastrado por una doble falta inoportuna.
El vendaval de Michelsen prosiguió llevándose el tercer con suma facilidad después de un 3-0 inicial. Pero Jódar todavía tenía mucho que decir.
El joven español se agarró a la pista, resistió al calor y fue ganándole la partida a Michelsen. La entereza física de Jódar le benefició ante un Michelsen renqueante. Jódar no aflojó y se llevó dos mangas seguidas por el mismo marcador (3-6) para cerrar el partido.
Jódar sigue con su irrupción total en el tenis y tras lograr estos octavos de final en Roland Garros se puede colar en el Top 25 de la ATP.
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