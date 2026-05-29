El Servigroup Peñíscola ya cuenta con la primera novedad de cara a la temporada 2026/2027. El jugador hispano-marroquí Youness Mkarsi "Yunii" formará parte de la plantilla del primer equipo en Primera División el próximo curso tras dos temporadas cedido fuera del club.

Yunii llegó a Peñíscola en enero de 2024 procedente del Albacete FS y, en su primera media temporada en el club, disputó cinco encuentros y anotó un gol. Posteriormente, en la campaña 2024/2025, salió cedido al Málaga Ciudad Redonda FS, en Segunda División, con el objetivo de sumar minutos y experiencia. Allí firmó una notable temporada, con 12 goles y la participación en los Playoffs de Ascenso.

El Servigroup Peñíscola FS recuperará a Yunii para la próxima temporada / SD

En la pasada temporada volvió a salir cedido, esta vez al Family Cash Alzira FS, donde completó su primera campaña íntegra en la máxima categoría. El pívot cerró el curso con 12 goles en 26 partidos, consolidándose como uno de los jugadores más destacados del conjunto valenciano.

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Ahora, a sus 24 años, Yunii regresa a Peñíscola con la ilusión de asentarse definitivamente en Primera División y ayudar al equipo peñiscolano a seguir creciendo y alcanzando sus objetivos.