El Valencia CH asciende a la Liga Iberdrola, la máxima categoría del hockey hierba español

El Valencia CH consiguió este viernes el ascenso directo a la Liga Iberdrola, la máxima categoría del hockey hierba en España al superar por 4-1 al RC Jolaseta en una de las semifinales de la Final a Cuatro de la División de Honor B en Club de Campo Villa de Madrid.

El conjunto valenciano se adelantó con un tanto de Lieke Leeggangers. Posteriormente, Ainoa Civera ampliaba distancias con un tanto de penalty corner. El conjunto vasco se acercó tras el descanso, pero Eveline Van den Nieuwenhof hizo el tercer gol del equipo valenciano. Sobre la bocina, Micaela del Valle Morales puso el broche de oro con la cuarta diana.

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El ascenso del Valencia CH se une al que logró hace unos días en categoría masculina el Carpesa, que la próxima campaña jugará en la Liga IATI, la máxima categoría del hockey hierba masculino español.