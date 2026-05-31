El Valencia CH pone el broche el oro y se proclama campeón de la DHB

El Valencia CH redondeó su fantástica temporada con el título que le consagra campeón de liga tras alcanzar también el ascenso a la máxima categoría. Y todo completando una temporada perfecta ganando la final de la División de Honor B femenina. Tras conseguir el ascenso a la Liga Iberdrola al derrotar a Jolaseta en las semifinales de la Final 4, el conjunto blanquinegro ha certificado el campeonato liguero ganando en la final al HC Sant Cugat por 3-1.

En una ráfaga de siete minutos, las valencianas superaron a las catalanas gracias al acierto goleador de un equipo que demostró por qué ha sido el equipo más regular y el que culminó líder invicto.

En la final disputada en las instalaciones del Real Club de Campo Villa de Madrid, el Valencia CH ha sido superior a su rival adelantándose en el minuto 14, con gol de la neerlandesa Lieke Leeggangers. Ya en el segundo cuarto la sentencia del partido ha venido de la mano de Marina Alonso al anotar dos tantos en un minuto, en el 20 y en el 21. Con el 3-0 se han ido las jugadoras al túnel de vestuarios. Ha sido en el minuto 40 cuando las de Sant Cugat han logrado marcar. El tanto ha sido obra de Franca Ferraro y ha significado el 3-1, resultado con el que ha finalizado el encuentro.

Con este resultado, el título de campeón de la División de Honor B quedó en manos de un Valencia CH que bajó el telón de una temporada inmejorable, dando el salto a la categoría ilustre del hockey nacional femenino. Por su parte, Ángela Colomer ha sido designada mejor jugadora de la Final 4.

Noticias relacionadas

El hockey valenciano sigue en auge

La Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana, de esta forma, contará con dos representantes valencianos en la máxima división. En la temporada 2026-2027, el Valencia CH disputará la Liga Iberdrola mientras que el CH Carpesa debutará en la Liga IATI Hockey.