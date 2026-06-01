Abierto el plazo para participar en las Escuelas Deportivas Municipales del próximo curso

La Fundación Deportiva Municipal (FDM) ha abierto este lunes 1 de junio, el plazo para que los centros educativos de la ciudad soliciten participar en las Escuelas Deportivas del curso escolar 2026/2027. Estas escuelas, dirigidas a niños y niñas y jóvenes de 4 a 18 años, ofrecen la posibilidad de practicar más de 20 modalidades deportivas en las instalaciones docentes y en los polideportivos municipales, en horario no lectivo y en los días laborables del calendario escolar.

Los centros escolares de Infantil, Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria interesados pueden presentar su solicitud hasta el 22 de junio. Esta deberá ir acompañada del acuerdo del Consejo Escolar del centro o, provisionalmente, del acuerdo del director del centro.

Más de 5.000 alumnos y alumnas en el curso actual

La concejala de Deportes, Rocío Gil, ha asegurado: “Este programa municipal de promoción deportiva para la población escolar que cuenta con 45 años de historia es un referente en la promoción del deporte en València y se distingue por ofrecer una experiencia deportiva única, basada en principios de seguridad, calidad educativa, inclusión, conciliación familiar e iniciación deportiva”.

En el curso 2025/2026 han participado 5.514 alumnos y alumnas de 74 centros escolares, que han practicado un total de 24 disciplinas deportivas.

Próximo curso

Para el próximo curso, la oferta incluirá, entre otras modalidades, ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, colpbol, esgrima, gimnasia rítmica y artística, hockey, kárate, voleibol, tenis de mesa, rugby, pilota valenciana, waterpolo y deportes adaptados, entre otras disciplinas.

La concejala ha recordado que la FDM organiza este programa en colaboración con federaciones y asociaciones deportivas. “Se trata de actividades voluntarias diseñadas por los técnicos, adaptadas a cada etapa y edad, con actividades específicas para complementar los objetivos de la asignatura de Educación Física, que se estructuran a través de un Itinerario Deportivo Educativo coherente con los distintos ciclos educativos”.

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Las actividades coinciden con el calendario escolar oficial publicado por la Conselleria de Educación, excepto por las fechas de inicio (1 o 15 de octubre) y finalización de las actividades (31 de mayo).