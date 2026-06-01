Daniel Retuerto renueva con el Servigroup Benidorm de Superliga

El Servigroup Benidorm ha alcanzado un acuerdo con el central español Daniel Retuerto para su continuidad en el primer equipo masculino durante la temporada 2026/2027, en la que el conjunto benidormense competirá por segundo año consecutivo en la Superliga Masculina.

A sus 33 años, el jugador vallisoletano seguirá aportando experiencia, carácter competitivo y equilibrio a la estructura del equipo, consolidándose como una de las figuras más importantes dentro del vestuario benidormense.

Retuerto afrontará así su quinta temporada defendiendo la camiseta del club desde su llegada en 2022, después de incorporarse procedente del CV Ibiza de Superliga Masculina. Desde entonces, se ha convertido en un referente dentro y fuera de la pista, destacando por su liderazgo, profesionalidad y capacidad para aportar estabilidad en los momentos más exigentes de la competición.

Segundo capitán del equipo, el central español ha vuelto a demostrar esta temporada su importancia dentro de la rotación del equipo, especialmente por su capacidad para ordenar el bloqueo, interpretar el juego en la red y aportar experiencia en los momentos de máxima exigencia competitiva.

Retuerto, con la pelota durante un partido de Servigroup Benidorm / Servigroup Benidorm

Su aportación resultó además decisiva en partidos clave de la temporada, como el importante triunfo logrado en la pista del Grupo Herce Soria o la victoria en casa ante Bus Leader San Roque, encuentros en los que su presencia ayudó al equipo a competir al máximo nivel.

Un perfil necesario

Jugador con gran capacidad de bloqueo y una notable lectura táctica del juego, Retuerto también destaca por su seguridad en el saque, permitiendo al equipo aplicar variantes tácticas importantes desde la línea de servicio. Todo ello acompañado de una enorme regularidad y un compromiso constante tanto dentro como fuera de la pista, convirtiéndose en una de las referencias del vestuario benidormense. Desde el club se valora especialmente su compromiso, experiencia y conocimiento del juego, cualidades fundamentales para seguir creciendo en una categoría tan exigente como la Superliga Masculina.

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Con la renovación de Daniel Retuerto, el Servigroup Benidorm mantiene una pieza importante en su estructura deportiva y continúa dando forma a un proyecto que buscará consolidarse una temporada más entre la élite del voleibol nacional.