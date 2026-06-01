Magistral charla con la leyenda del ajedrez Miguel Illescas

La primera celebración del ‘Día del Ajedrez en la Comunidad Valenciana’ dejará sin duda un inolvidable recuerdo entre los ajedrecistas y la sociedad valenciana, al contar con la presencia e intervención de la leyenda del ajedrez el Gran Maestro Miguel Illescas.

Esta gran fiesta del ajedrez celebrada el domingo en el Complejo Deportivo Cultural Petxina de Valencia, se inició con la jornada final de las Escuelas Municipales de Ajedrez, que reunió a más de 400 niños, que disputaron, en un ambiente grato, lúdico y festivo, torneos en las categorías sub-8 y sub-12. Todos los participantes recibieron trofeos.

La jornada fue organizada por la Fundación Valencia Cuna del Ajedrez Moderno, con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia y la FDM, la Generalitat Valenciana y la Federación de Ajedrez de la C.V.; con asistencia de Basilio López presidente de la Fundación Valencia Cuna del Ajedrez y de Emilio González, presidente de la Federación Valenciana.

El acto central, con un invitado muy especial, el GM Miguel Illescas, 8 veces campeón de España y director de la revista Peón de Rey, con notable asistencia de público, fue una charla de la que destacamos el difícil equilibrio entre amenidad y erudición, y en la que se recordó el origen valenciano del ajedrez, la práctica del juego-ciencia en plena era tecnológica del ajedrez, recorriendo algunas importantes propuestas surgidas en los últimos años, que en ningún caso, como se señaló, vienen a reemplazar al ajedrez clásico, con 550 años de fecunda historia, que se inició en Valencia en 1475

El gran maestro explicando su DragonChess / SD

El coloquio fue introducido por María Ángeles Vidal, directora gerente de la FDM de Valencia, que recordó la importancia de la efeméride, los principales hitos del 550 aniversario del origen valenciano del ajedrez moderno y, especialmente, el privilegio de poder compartir todo ello con alguien como Miguel Illescas. La charla, mano a mano entre Miguel Illescas y el especialista en Historia del Ajedrez, José A. Garzón, comenzó con un visionado del documental Valencia, Cuna del Ajedrez Moderno, rindiendo Garzón a continuación un tributo en memoria del Dr. Thomas Thomsen (1934-2026), personalidad irrepetible del mundo del coleccionismo y la historia del ajedrez, fallecido recientemente y que estuvo presente en las dos reuniones internacionales de expertos celebradas en Valencia en 2019 y 2025.

Illescas y Garzón recorrieron la normativa moderna del ajedrez introducida en el poema Scachs d´amor (Valencia, c.1475) y la difusión internacional de las mismas a través del mítico incunable de Francesch Vicent, impreso en Valencia el 15 de mayo de 1495, que es la fecha que se recuerda en el día del ajedrez.

Fiesta Final de las Escuelas Municipales / SD

Aunque el nuevo ajedrez gravita esencialmente en la incorporación del movimiento moderno de la Dama, Illescas destacó también el asombroso equilibro entre el caballo y el nuevo alfil, que otorgó una riqueza estratégica sin precedentes. Garzón explicó bocetos de la reforma valenciana que un día se practicaron y fueron descartados, pero de indudable valor histórico: posiciones iniciales con la llamada Dama cavallota, con dos Damas del mismo color, y una innovadora propuesta de realizar dos trueques en la posición inicial, un claro antecedente del ajedrez aleatorio de Bobby Fischer. Estas propuestas se han preservado en los manuscritos de Perugia y Cesena, muy probablemente obras del propio Vicent en su etapa italiana.

Illescas habló del renacimiento del ajedrez en nuestros días, su auge global por su práctica online, el impacto de la tecnología en la preparación de las partidas en los jugadores de élite, que ha forzado a memorizar líneas hasta la jugada 30 o incluso más.

Miguel Illescas firmando en la Sala del Ajedrez / SD

El diálogo, con gran interacción del público asistente, abordó también el posible agotamiento del ajedrez clásico en la praxis magistral, que de alguna forma ha legitimado nuevas propuestas, la búsqueda de nuevos horizontes como el Fischer Random Chess (960), el Total Chess, propugnado por Magnus Carlsen, o dos muy interesantes propuestas, promovidas precisamente por los integrantes de la mesa: El Ajedrez del Virrey (Garzón) y el DragonChess (Illescas), cuyas reglas y razón de ser fueron explicadas con varios ejemplos.

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La conclusión final no ofrece muchas dudas: el legado valenciano está vivo, vigente. Hoy, 550 años después, el mundo sigue jugando bajo las reglas que se escribieron en Valencia. Sin duda una jornada inolvidable, con un embajador excepcional del ajedrez, de sus valores y su imbricación en la sociedad, como es Miguel Illescas.