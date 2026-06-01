Marina Cortelles y Lucía Muñoz, triple oro con España en el Europeo de gimnasia rítmica

El conjunto español de gimnasia rítmica realizó en Bulgaria un histórico Campeonato de Europa. Un torneo impecable, en el que se colgó tres medallas de oro. En términos cuantitativos, balance idéntico al del Europeo de 2025, en Estonia. Pero en términos cualitativos, ofrecieron un deslumbrante nivel y una mayor competencia. Las deportistas FER Lucía Muñoz Jaén y Marina Cortelles Terribas forman parte del admirable combinado nacional.

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De las tres medallas conquistadas, la más importante fue el oro logrado el concurso general o all around. España se erigió en el mejor de los 26 combinados participantes al superar a rivales como Rusia y Bielorrusia (que reaparecían tras cinco años ausentes), pero también a Israel, Bulgaria, Italia o Ucrania, entre otros.

Publicación de Facebook sobre el Europeo 2026.

El equipo dirigido por la alicantina Alejandra Quereda y Ana María Pelaz, integrado por Inés Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun, conquistó la medalla de oro en el concurso completo con una puntuación total de 57,650 puntos. España se impuso con autoridad a Rusia (53,450) e Israel (53,350), que completaron el podio.

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Gran regularidad

El equipo español mostró una regularidad asombrosa: 28.850 puntos en el ejercicio de cinco pelotas; 28.800, en el mixto de tres aros y dos pares de mazas. El colectivo que lidera la alicantina Alejandra Queredasacó una considerable ventaja a todos sus rivales. Al día siguiente, la fiesta se prolongó con las victorias en las finales de los dos ejercicios: el de cinco pelotas y el mixto (combinación de aros y mazas).

Espana revalida el titulo de Campeona de Europa de gimnasia ritmica. / RFEG

De esta manera, Lucia Muñoz y Marina Cortelles continúan enriqueciendo sus respectivas biografías y, junto a sus compañeras, encaran con optimismo el Campeonato del Mundo. El certamen universal se celebrará en Alemania a mediados de agosto y repartirá los primeros billetes para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Se los llevarán los conjuntos que ocupen las tres primeras posiciones en la clasificación all around, en el concurso completo.

Alba Bautista y Daniela Picó, en individual

En la competición individual, España estuvo representada por Alba Bautista y Daniela Picó, quienes accedieron a la final del concurso general y finalizaron en las posiciones decimotercera y decimoséptima respectivamente, compitiendo entre las mejores gimnastas del continente.

En las dos jornadas clasificatorias, del total de 65 gimnastas que se enfrentaron al all around o concurso completo (los cuatro aparatos) Alba ocupó la 7 plaza, mientras que Daniela fue 15. Es decir, ambas estuvieron dentro de las 20 primeras que pasaban a la final individual. Salvo en el ejercicio de pelota, que les está generando dolores de cabeza durante toda la temporada, mostraron un muy buen nivel.

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Ya en esa final individual, las 20 elegidas hacían los aparatos de aro y pelota. Tras la suma de estos dos ejercicios, las 10 peores (las de las plazas 11ª a la 20ª) dejaban de competir, mientras que las 10 primeras seguían en el tapiz para enfrentarse a la cinta y a las mazas, y, por tanto, para luchar por las medallas. Las dos gimnastas del Proyecto FER no pudieron meterse entre las 10 mejores. Alba fue 13ª y Daniela, 17ª. Pese a ello, firmaron sus mejores Campeonatos de Europa. En el caso de Bautista, de 23 años, éste era su cuarto Europeo (no contamos el del pasado año, en el que tuvo una presencia simbólica y testimonial). Para Picó, de 17, era su segundo certamen continental. Además, Alba Bautista completó su excelente torneo con la presencia en dos finales parciales, en aro y mazas. En la primera, obtuvo el sexto puesto. En mazas, acabó séptima.