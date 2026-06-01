Las promesas sub14 disfrutaron del nacional de atletismo en La Nucía

El pasado fin de semana, La Nucía fue sede del Campeonato de España de Atletismo sub14 donde más de 360 promesas de atletismo nacional compitieron en el Estadi Olimpic en dos intensas jornadas. El futuro del atletismo español pasará por el Estadi Olímpic de La Nucía. La competición se diseñó en un original formato “de triatlones”, combinando pruebas de carreras, saltos y lanzamientos para cada participante.

Un año más el Estadi Olímpic de La Nucía acogió un nacional de Atletismo, esta vez para jóvenes promesas demostrando su compromiso con este deporte y con la Real Federación Española de Atletismo. Un evento que contó con la colaboración de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana (FACV), Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante, Club Atletismo La Nucía y Ayuntamiento de La Nucía. Sergio Villalba, concejal de Deportes visitó esta prueba nacional acompañado por María José Orugo, vicepresidenta RFEA y presidenta FACV y Pepe Brotons, presidente Club Atletismo La Nucía.

Competición, formación y diversión

El Campeonato de España sub14 de Atletismo reunió el pasado fin de semana en el Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía a los mejores atletas nacidos entre los años 2013 y 2014. Se trataba de la XI edición de este campeonato y la primera celebrada en la Comunitat Valenciana. Esta prueba reunió a más de 360 inscrit@s, que compitieron en un original formato que combinaba pruebas de carreras (2000m marcha, 1000m, 80m, 80m vallas), saltos (longitud y altura) y lanzamientos (peso, jabalina y disco).

Tras dos intensas jornadas los ganadores en las diferentes categorías fueron: Triatlón A,Masculino: Yibikeneier Liu (CA Poblats Maritims) y Femenino: Martina López (Sporting Segovia Innoporc). Triatlón B, masculino: Carles Sangros (CA Guadassuar) y femenino: Felistus Ebei Martín (A.D. Marathon). Triatlón C, masculino: Guillermo Álvaro Paz (Cronos Villaviciosa) y femenino: Mireya Montagud (CA Torrent). Triatlón D,masculino: Unai Mutombo (Alcampo Scorpio) y femenino: Alejandra Orozco (CA Chapin Jerez). Triatlón E,masculino: Diego Fernández (Atlética Lucense) y femenino: Olaya Ochoa (CA Valladolid). Esta competición contó en su organización con el equipo de monitores y personal del Club Atletismo La Nucía CAB.

Este fin de semana, nacional sub16

Este sábado día 6 y domingo 7 de junio La Nucía volverá a ser centro de atención con el Campeonato de España de Atletismo sub16que reunirá cerca de 650 atletas, nacidos en 2011 y 2012 que competirán sobre el tartán nuciero.

Desde su apertura en 2019 el Estadi Olímpic ha acogido 13 competiciones oficiales de la Federación de Atletismo (RFEA), destacando dos nacionales absolutos (2019 y 2024) y una internacional el Iberoamericano de Atletismo (2022), con 500 atletas de 24 países.

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Las anteriores fueron: Campeonato de España Absoluto (2019), Campeonato de España de Clubes Liga Joma y Liga Iberdrola (2021), Campeonato de España de Clubes Master (2021), Campeonato Iberoamericano (2022), Campeonato de España de Clubes Liga Joma y Liga Iberdrola (2022), Campeonato de España de Clubes Máster (2022), Campeonato de España Sub-16 (2023), Campeonato de España de FFAA (2024), Campeonato de España Absoluto (2024), Campeonato de España Master (2025), Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-16 e inclusivo en Pista (2025) y Campeonato de España de Atletismo sub14 (2026).