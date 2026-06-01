Resultados del fin de semana

Baloncesto

Liga ACB : Casademont Zaragoza 86-98 Valencia Basket. El Valencia BC olvida Atenas camino de la segunda plaza en la Liga.

Valencia Basket 105-81 Dreamland Gran Canaria. Valencia Basket hace los deberes y tiene en su mano la segunda plaza.

Barça 77-102 Valencia Basket. El Valencia BC arrolla al Barça y se gana el factor pista para el play-off.

Clasificación.

Segunda FEB : La Segunda FEB 2025/26 coronó como campeón al Coto Córdoba.

Semifinales : Amics Castelló 66-88 Bueno Arenas Albacete. Tras las promociones del Coto Córdoba y el Insolac Caja 87, el Bueno Arenas completó en la tarde de este domingo la nómina de ascensos a Primera FEB de cara a la próxima temporada tras su triunfo en Castelló.

Si en la noche del sábado fue el Insolac Caja 87 el conjunto ascendido a Primera FEB, en la tarde del domingo fue el Bueno Arenas Albacete quien fue capaz de conquistar la tercera y última plaza de ascenso de la temporada en un encuentro para la historia.

J: Class Sant Antoni Ibiza vs Insolac Caja 87

- Ida: Insolac Caja 87 vs Class Sant Antoni Ibiza (91-72 | +19 CAJ) | MVP: J. Franch - 29 val.

- Vuelta: Class Sant Antoni Ibiza vs Insolac Caja 87 (71-56 | +4 CAJ) | MVP: R. Gómez - 18 val.

K: Amics Castelló vs Bueno Arenas Albacete

- Ida: Bueno Arenas Albacete vs Amics Castelló (70-64 | +6 BAA) | MVP: R. Fábrega - 19 val.

- Vuelta: Amics Castelló vs Bueno Arenas Albacete (66-68 | +8 BAA) | MVP: R. Fábrega - 19 val.

Tercera FEB : Badajoz y Alginet fueron las sedes de las Fases Finales de Tercera FEB que se disputaron del 28 al 31 de mayo. Resultados de los partidos.

El CB Tres Cantos y el Damex Algeciras son ya equipos de Segunda FEB para la temporada 2026/27 tras sus respectivos triunfos en las dos eliminatorias finales por el ascenso que se disputaron en las sedes de Badajoz y Alginet. Dos encuentros que cerraron una temporada regular en la que acompañarán a una categoría superior a Vitaly La Mar BCBadajoz, TQ CB Prat, Movistar Estudiantes y Jaén Paraiso Interior.

SEDE BADAJOZ: Grupo 1

Jornada 1: Jueves 28 de mayo

- Velabasket CB Sueca vs Pujol Mollerussa (73-72) | MVP: F. Marco - 27 val.

- CB Tres Cantos vs Vitaly La Mar BCBadajoz (62-77) | MVP: A. Rodríguez - 24 val.

Jornada 2: Viernes 29 de mayo

- CB Tres Cantos vs Pujol Mollerussa (74-75) | MVP: P. Ríos - 30 val.

- Vitaly La Mar BCBadajoz vs Velabasket CB Sueca (79-56) | MVP: P. Osés - 17 val.

Jornada 3: Sábado 30 de mayo

- Velabasket CB Sueca vs CB Tres Cantos (57-70) | MVP: G. Díaz - 14 val.

- Pujol Mollerussa vs Vitaly La Mar BCBadajoz (81-83) | MVP: P. Ríos - 24 val.

SEDE BADAJOZ: Grupo 2

Jornada 1: Jueves 28 de mayo

- CB Puerto de Sagunto vs Uros de Rivas (70-65) | MVP: C. Crespo - 18 val.

- TQ CB Prat vs Ulacia ZKE (71-52) | MVP: E. Martínez - 17 val.

Jornada 2: Viernes 29 de mayo

- Ulacia ZKE vs CB Puerto Sagunto (58-60) | MVP: A. Zabaleta - 21 val.

- TQ CB Prat vs Uros de Rivas (75-63) | MVP: I. Llovet - 21 val.

Jornada 3: Sábado 30 de mayo

- Uros de Rivas vs Ulacia ZKE (70-59) | MVP: A. Biersack - 24 val.

- CB Puerto Sagunto vs TQ CB Prat (68-75) | MVP: M. Tortarolo - 26 val.

Eliminatoria ascenso: Domingo 31 mayo

- CB Tres Cantos vs CB Puerto Sagunto (67-58) | MVP: N. Maiga - 28 val.

SEDE ALGINET: Grupo 3

Jornada 1: Jueves 28 de mayo

- Oposita Marín Ence Peixegalego vs CMG NB Torrent (86-78) | MVP: A. Amón - 31 val.

- Movistar Estudiantes vs Damex CB Algeciras (94-90) | MVP: A. Bouzán - 28 val.

Jornada 2: Viernes 29 de mayo

11:00h - Oposita Marín Ence Peixegalego vs Damex CB Algeciras (69-76) | MVP: M. Souto - 23 val.

- CMG NB Torrent vs Movistar Estudiantes (61-76) | MVP: M. Laguna - 17 val.

Jornada 3: Sábado 30 de mayo

- Damex UDEA Algeciras vs CMG NB Torrent (77-66) | MVP: D. Ilincic - 38 val.

- Movistar Estudiantes vs Oposita Marín Ence Peixegalego (84-73) | MVP: K. Van Wijk - 22 val.

SEDE ALGINET: Grupo 4

Jornada 1: Jueves 28 de mayo

- DM Group Mollet vs Teknei Bizkaia Zornotza (65-75) | MVP: E. Errasti - 34 val.

- Rigalli Alginet vs Jaén Paraíso Interior FS (84-89) | MVP: J. Valeiras - 18 val.

Jornada 2: Viernes 29 de mayo

- DG Group Mollet vs Jaén Paraiso Interior FS (83-87) | MVP: D. Juzbasic - 27 val.

- Teknei Bizkaia Zornotza vs Rigalli Alginet (71-85) | MVP: M. Martínez - 20 val.

Jornada 3: Sábado 30 de mayo

- Jaén Paraíso Interior vs Teknei Bizkaia Zornotza (86-76) | MVP: I. Salazar - 32 val.

- Rigalli Alginet vs DM Group Mollet (79-80) | MVP: J. Rodríguez - 26 val.

Eliminatoria ascenso: Domingo 31 de mayo

- Damex CB Algeciras vs Rigalli Alginet (93-70) | MVP: D. Ilincic - 28 val.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

CB Ifach Calpe, campeón ante su público.

Sábado 30 de mayo

17:30 h. Inmocarrillo CB TLL Abastos 90 – 107 CB Ifach Calpe

19:30 h. Denia Bàsquet 62 – 58 Turbo Manises CBC

Domingo 31 de mayo

10:00 h. 3º y 4º puesto: Inmocarrillo CB TLL Abastos 83 – 98 Turbo Manises CBC

12:00 h. Final: CB Ifach Calpe 96 – 87 Denia Bàsquet

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL : Horneo EÓN Alicante 34-27 Bada Huesca.

El Horneo Alicante superó un mal arranque para firmar un notable debut en la Asobal.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola : Rocasa Gran Canaria se proclamó este domingo campeón de la Liga Guerreras Iberdrola tras imponerse al Super Amara Bera Bera por 26-23 en el segundo partido de la final, disputado en el Pabellón Insular Antonio Moreno de Telde. El conjunto canario, subcampeón de la fase regular, superó al campeón de la liga regular y logró el título por la vía rápida después de haber ganado también el primer encuentro en Donostia por 19-23. Siete años después, Rocasa vuelve a levantar el título liguero ante su afición.

Play-Down. BM Morvedre y Prestigio ya han logrado la permanencia. Sexta jornada: Zonzamas Plus Car Lanzarote 25-22 BM. Morvedre; Caja Rural Aula Valladolid 30-25 Elda Prestigio. Pese al triunfo, el equipo de Valladolid no logra evitar el desenlace de la temporada y jugará la próxima campaña en División de Honor Oro.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina : El Fertiberia Puerto Sagunto celebrará su 75 aniversario en ASOBAL.

El Fundación Agustinos Alicante todavia tiene la opción de ascenso. El conjunto alicantino se jugará la plaza en la máxima categoría del balonmano español ante el Viveros Herol Balonmano Nava a partir del 10 de junio.

Rugby

División de Honor : Play-off por el título: El Huesitos La Vila pone fin a la temporada tras perder ante el Alcobendas.

Final: El VRAC Quesos Entrepinares se enfrentará al Recoletas Burgos Caja Rural en la final de la División de Honor de rugby.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso : El CAU Valencia se despide del sueño del ascenso con la cabeza bien alta

Fase Final. Steelphalt Getxo Rugby 21-14 CAU Valencia.

Hockey hierba

Balance DHB: Ascenso, Final 4, permanencia y descenso.

La Final 4 de División de Honor B

División de Honor B Femenina

Semifinal 1: Valencia CH 4-1 RC Jolaseta

Semifinal 2: HC Sant Cugat 3-1 Vallès Esportiu

Final: Valencia CH 3-1 HC Sant Cugat

El Valencia CH pone el broche el oro y se proclama campeón de la DHB.

División de Honor B Masculina

Semifinal 1: Vallès Esportiu 4-5 Egara 1935

Semifinal 2: HC Sant Cugat 5-3 Pedralbes HC

Final: Egara 1935 3-2 HC Sant Cugat

Hockey patines

Liga OK Masculina : Con la fase regular finalizada, ya se conocen los ocho equipos que lucharán por levantar el título de liga: Hockey Club Liceo, Barça, Igualada Rigat HC, Calafell la Menorquina, Reus Deportiu Brasilia, CP Voltregà Movento Stern, CE Noia Freixenet y Pons Lleida. Así van play-offs.

En la zona baja CH Caldes Recam Làser, Innoaesthetics HC Sant Just y Cerdanyola Club d’Hoquei descienden a la OK Plata, poniendo fin a su etapa en la máxima categoría.

Liga OK Plata Sur : Acabó la temporada. El Sporting Alcoi cerró una temporada histórica en la que logró superar los problemas de ser el novato de la categoría y demostró que ha llegado para quedarse.

Liga OK Plata Femenina : Club Promoción Patín Raspeig 8-3 Oviedo Roller HC.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur : Acabó la liga regular con el el PAS Alcoi en la séptima plaza de la clasificación y el Club Promoción Patín Raspeig, en la octava.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División : Acabó la temporada para los equipos de la Comunitat Valenciana, con la permanencia del Servigroup Peñíscola FS y el descenso del Family Cash Alzira.

Playoff por el título: Barça, ElPozo Murcia Costa Cálida, Illes Balears Palma Futsal, Jimbee Cartagena Costa Cálida, Movistar Inter, Quesos El Hidalgo Manzanares, Jaén Paraíso Interior, Viña Albali Valdepeñas. Resultados y horarios de cuartos de final.

Barça, ElPozo Murcia Costa Cálida, Illes Balears Palma Futsal, Jimbee Cartagena Costa Cálida, Movistar Inter, Quesos El Hidalgo Manzanares, Jaén Paraíso Interior, Viña Albali Valdepeñas. Descenso: Family Cash Alzira, ATP Iluminación Ribera Navarra.

Segunda División : Acabó la temporada para el Levante UD FS.

Ascenso: Inagroup El Ejido FS.

Inagroup El Ejido FS. Play-off de ascenso : Wanapix, Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles, Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS, MRB FS Móstoles.

Wanapix, Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles, Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS, MRB FS Móstoles. Descenso: Avanza Jaén Paraíso Interior, Unión África Ceutí, Vulcanizados Ruiz Tafa FS.

Segunda División Femenina : En el Grupo 2: Feme Castellón certificó su descenso matemático de categoría.

Clasificación.

Segunda División B Masculina : Acabada la Liga regular, el sueño de los play-offs de ascenso a la categoría de plata.

Waterpolo

Segunda División Masculina. El CW Elx Selecte logró el ascenso a Primera Nacional el pasado fin de semana. Final y título de la categoría: Santa Cruz de Tenerife Echeyde B. 18-8 CW Elx Selecte (partido de ida).

CW Elx Selecte - Santa Cruz de Tenerife Echeyde B, sábado 6 de junio a las 11:30 horas en la Piscina del Pabellón Esperanza Lag.

Publicación de Facebook sobre CWElx.

Fútbol americano

"Play-offs" de la LNFA 2: Semifinales: Alcorcón Smilodons 24-20 Valencia Giants; Alcobendas Cavaliers 23-6 Jerez Jaguars.

Publicación de Facebook sobre la otra semifinal.

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