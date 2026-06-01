El Scott Mediterranean Epic Triathlon 2026 bajó una espectacular edición

El Scott Mediterranean Epic Triathlon 2026 acabó este domingo una brillante quinta edición tras un intenso fin de semana de competición, convivencia y pasión por el triatlón. Las modalidades Olímpica y Sprint protagonizaron la jornada final de una cita que volvió a situar a Oropesa del Mar en el centro del panorama nacional e internacional de este deporte.

Un video de Facebook que muestra el segundo día de competición.

Desde primera hora de la mañana, cientos de deportistas tomaron la salida en una jornada marcada por la emoción, la velocidad y el gran ambiente vivido tanto en la zona de competición como en los espacios anexos de la Playa Verde. El numeroso público congregado volvió a responder de forma espectacular, animando sin descanso a los participantes durante todo el recorrido.

En la distancia Olímpica, el triunfo masculino fue para Germán Císter Lazaro, mientras que la victoria femenina correspondió a Laura Fernández García.

Video de las declaraciones de Germán Císter.

Video de declaraciones de Laura Fernández en Facebook.

Por su parte, la modalidad Sprint coronó como vencedores a Jorge Lluch Alvarez y Ilse Geldhof, respectivamente, tras una intensa competición que mantuvo la emoción hasta los últimos metros.

La jornada dominical volvió a poner de manifiesto el excelente nivel organizativo del evento. La coordinación de los dispositivos de seguridad, el trabajo de los voluntarios y el compromiso de todas las instituciones y entidades colaboradoras permitieron que las pruebas se desarrollaran con absoluta normalidad y con una gran valoración por parte de los participantes.

Durante todo el fin de semana, Oropesa del Mar respiró triatlón. La Playa Verde y la zona Expo se convirtió en el punto neurálgico de una competición que ha generado un importante impacto deportivo, turístico y económico para el municipio, atrayendo a deportistas y acompañantes procedentes de numerosos puntos de España y del extranjero.

La quinta edición del Scott Mediterranean Epic Triathlon destacó además por la calidad de sus recorridos, la diversidad de modalidades ofertadas y la capacidad de reunir en un mismo evento a deportistas profesionales, triatletas experimentados y aficionados que encontraron en Oropesa del Mar el escenario ideal para disfrutar de su pasión por este deporte.

Con la celebración de las últimas entregas de premios, la organización puso el punto final a una edición que vuelve a batir las expectativas y que confirma el crecimiento constante del evento dentro del calendario nacional.

Tras dos jornadas de competición y cerca de 1.500 participantes repartidos entre las modalidades FULL, HALF, Olímpica, Sprint y Aquabike, el Scott Mediterranean Epic Triathlon se despide hasta 2027 dejando imágenes inolvidables, grandes actuaciones deportivas y la satisfacción de haber convertido una vez más a Oropesa del Mar en la capital del triatlón.

Resultados provisionales del domingo

Distancia Olímpica

• Campeón masculino: Germán Císter Lazaro

• Campeona femenina: Laura Fernández García

Publicación de Epic Triathlon en Facebook sobre el podio olímpico femenino.

Distancia Sprint

• Campeón masculino: Jorge Lluch Alvarez

Publicación de Epic Triathlon sobre el podio de la categoría Sprint masculino.

• Campeona femenina: Ilse Geldhof

Publicación de Epic Triathlon sobre el Podio Sprint femenino.

Publicación de Epic Triathlon sobre entregas de trofeos.

La jornada del sábado

El Scott Mediterranean Epic Triathlon 2026 tuvo a sus primeros campeones en la jornada del sábado. La quinta edición de la prueb aarrancó este sábado con una jornada memorable en la que cientos de triatletas afrontaron las exigentes modalidades de larga distancia en un escenario inmejorable junto al Mediterráneo.

Tras meses de preparación y una gran expectación generada durante las semanas previas, Oropesa del Mar respondió una vez más convirtiéndose en el gran epicentro del triatlón nacional e internacional. Deportistas, familiares, aficionados y visitantes llenaron desde primera hora de la mañana la Playa Verde y los principales puntos del recorrido, creando un ambiente deportivo excepcional que acompañó a los participantes durante toda la jornada.

Los grandes protagonistas del día fueron los vencedores de las distintas modalidades disputadas este sábado. En la distancia FULL masculina, el triunfo fue para Ramón Ejeda Medina, mientras que en categoría femenina la victoria correspondió a Eider Bereziartua Aguirre. En la modalidad HALF, los vencedores fueron Adrián Cea Fol y Marta Garrido Martín, respectivamente. Por su parte, la competición Aquabike FULL coronó a Igor Franko y Judith Bohnenkamp, mientras que la modalidad Aquabike HALF tuvo como ganadores a Sergio Ruedas Exposito y Julie Batson.

La jornada comenzó a las 08:00 horas con las primeras salidas de la distancia reina, en una mañana marcada por unas condiciones ideales para la práctica deportiva. Los participantes afrontaron el renovado segmento ciclista por el interior de la provincia de Castellón, uno de los grandes atractivos de esta edición, antes de completar los exigentes recorridos de carrera a pie que recorrieron algunos de los puntos más emblemáticos de Oropesa del Mar.

La zona Expo y los espacios habilitados junto a la Playa Verde mantuvieron durante todo el día una gran afluencia de público, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro del evento. El ambiente festivo, la animación y el constante apoyo de los espectadores reforzaron la imagen de un evento que sigue creciendo año tras año y que ya se ha convertido en una referencia dentro del calendario nacional.

La entrega de trofeos celebrada durante la tarde puso el broche a una primera jornada cargada de emoción, esfuerzo y espectáculo deportivo, premiando a los mejores clasificados de las modalidades disputadas y reconociendo el enorme nivel competitivo mostrado sobre los circuitos.

Resultados del sábado

Triatlón Full

• Campeón masculino: Ramón Ejeda Medina

• Campeona femenina: Eider Bereziartua Aguirre

Triatlón Half

• Campeón masculino: Adrián Cea Fol

• Campeona femenina: Marta Garrido Martín

Aquabike Full

• Ganador: Igor Franko

• Ganadora: Judith Bohnenkamp

Aquabike Half

• Ganador: Sergio Ruedas Exposito

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• Ganadora: Julie Batson