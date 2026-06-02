Aiora acoge una nueva jornada de 'Esports al Barri'

El programa 'Esports al Barri' regresa este sábado, 6 de junio, con una nueva parada en el barrio de Aiora, donde la Fundación Deportiva Municipal de València desarrollará una jornada abierta a toda la ciudadanía para acercar la práctica deportiva a niños, niñas y familias. La actividad tendrá lugar entre las 11:00 y las 14:00 horas en las instalaciones del Jardín de Aiora, situadas en la calle dels Sants Just i Pastor, 98.

Durante toda la mañana se habilitarán diferentes espacios destinados a la práctica y descubrimiento de modalidades deportivas gracias a la colaboración de federaciones y clubes de la ciudad. Las personas asistentes podrán conocer y practicar disciplinas como hockey, rugby, triatlón, voleibol, ajedrez, pádel, pilota valenciana, judo, kárate, lucha o balonmano, entre otras propuestas orientadas al deporte base y la actividad física en familia.

Además de las actividades deportivas, la jornada contará con propuestas lúdicas dirigidas especialmente a los más pequeños, como pintacaras y globoflexia, gracias al apoyo de El Corte Inglés. El objetivo es convertir el espacio en un punto de encuentro vecinal donde el deporte, el juego y la convivencia compartan protagonismo durante toda la mañana.

‘Esports al Barri’ es un programa impulsado por la Fundación Deportiva Municipal desde 2020 con la finalidad de fomentar la práctica deportiva, promover hábitos de vida saludables y dar a conocer la oferta deportiva existente en los diferentes barrios de la ciudad. A través de estas jornadas, federaciones, clubes y entidades deportivas muestran su actividad y acercan distintas modalidades a la ciudadanía de forma gratuita y participativa.

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Esports al Barri. / SD

La iniciativa forma parte de la estrategia municipal para acercar el deporte a todos los distritos de València mediante actividades al aire libre y de proximidad. Tras su paso por Aiora, el programa continuará recorriendo distintos barrios de la ciudad a lo largo de 2026 con nuevas jornadas destinadas a impulsar el deporte popular y la participación vecinal.