Gran debut internacional del valenciano Juan Talens Todolí

Con tan solo 14 años (cumple 15 en septiembre) y en su primera competición internacional, el valenciano Juan Talens Todolí se alzó con el subcampeonato del torneo internacional de ashihara karate celebrado en Varsovia (Polonia) el pasado fin de semana, en la categoría U16 masculina 2012-2011 -53kg. "Objetivo cumplido porque tenía expectativas en base a la preparación de estos meses y, sobre todo, por el apoyo y confianza de mi entrenador y mis compañeros de equipo", señaló Juan tras su éxito deportivo, que compartió junto a sus compañeros de la escuela de Ashihara karate, que compitió en tierras polacas representando a la selección española de Ashihara Karate Niko. Destacada actuación de esta escuela valenciana en su debut internacional, en el que destacó también la cuarta plaza de Carlos Rocatí en la categoría Sénior.

Juan Talens junto a sus compañeros del Ashihara karate, que compitieron representando a la selección española de Ashihara Karate Niko. / SD

Este inicio internacional de Juan Talens Todolí, que practica ashihara karate desde 2021, augura un buen presagio para el deportista valenciano que se marca unos objetivos claros de cara al futuro: "Conseguir el cinturón negro primer Dan y poder seguir compitiendo en representación de mi dojo".

Juan Talens Todolí, en el segundo peldaño del podio. El rumano Octavian Rusu se llevó el triunfo en esta categoría, con su compatriota Ticusan George, en el tercer cajón. / SD

Juan Talens Todolí, feliz con su éxito internacional. / SD

Resultados individuales de la competición.

Clasificación por equipos.

Videos de la competición.

Cartel de la competición internacional, en la que Juan Talens Todolí se colgó la medalla de plata en la categoría U16 masculina 2012-2011 -53kg. / SD

¿Qué es el Ashihara Karate?

El Ashihara Karate es un estilo moderno de karate de contacto total fundado en 1980 por Hideyuki Ashihara. Destaca por su sistema Sabaki, que utiliza movimientos circulares, fintas y un excelente juego de pies para desviar los ataques y posicionarse a la espalda del oponente sin usar fuerza bruta. Se caracteriza por su eficacia en combate y su filosofía de no violencia. El sistema Sabaki, único de este estilo, utiliza el movimiento circular para evitar ataques y controlar al oponente con el mínimo esfuerzo necesario.

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Sobre el Ashihara karate

La escuela de Ashihara karate abrió sus puertas en el año 1973 de la mano del Shihan José Romero Cortina introductor de los estilos kyokushin y ASHIHARA. La escuela de karate que a través de tantos años a proporcionado y formado grandes karatekas, siendo este último podio de Juan Talens Todolí uno de los más importantes alcanzados por sus deportistas. En la actualidad continua ofreciendo clases de karate tanto adultos como niños de la mano del Sensei Pepe Romero Sánchez hijo del primer gran maestro. El dojo está situado en la calle Historiador Diago n° 9 de Valencia.