El tiro valenciano consolida su liderazgo nacional en el Nacional de Armas Históricas 2026

El tiro valenciano sigue en estado de gracia. El Campeonato de España de Armas Históricas ha confirmado el gran nivel de los tiradores, certificando el liderazgo en el panorama nacional.

El balance individual verificado en la competición estatal alcanza 11 oros, 11 platas y 9 bronces, además de 27 diplomas nacionales entre los puestos 4.º y 6.º. En la clasificación por equipos de Federación Valenciana, el rendimiento colectivo deja un balance de 10 oros, 7 platas y 5 bronces.

Campo de tiro. / FEDERACIÓN VALENCIANA DE TIRO

Nombres destacados

Entre los nombres propios del campeonato destacó Juan Cortés Alamar, con tres títulos nacionales en Donald Malson Réplica, Pennsylvania Réplica y Remington Réplica, además de bronces en Colt Original, Tanegashima Original y Vetterli Réplica. Su aportación fue decisiva también en varias formaciones por equipos.

José Ramón Galán Talens firmó otro campeonato de máximo nivel, con el oro en Cominazzo Réplica, platas en Tanegashima Réplica, Hizadai Réplica y Pennsylvania Réplica, y bronce en Donald Malson Original.

Especial relevancia tuvo la actuación de Anna Córcoles Navarro en categoría Júnior. La tiradora valenciana suma los títulos junior de Kuchenreuter Réplica Underhammer, con 94 puntos y marca indicada por la Delegación como nuevo récord de España, y Mariette Junior con 89 puntos. Además, en la clasificación absoluta de Kuchenreuter Réplica Underhammer fue 4.ª con 94 puntos.

En armas largas, la expedición valenciana obtuvo resultados de alto valor en Minié, Whitworth, Miguelete, Tanegashima, Vetterli, Hizadai, Pennsylvania y Lamarmora. Destacaron, entre otros, Joaquín Mas Mas en Minié Réplica, Sandra Illescas en Whitworth Réplica, José María Ibáñez en Miguelete Réplica, Juan Emilio Oliver en Tanegashima Réplica y Francisco Joaquín Pla en Vetterli Original.

En plato, la Federación Valenciana también fue protagonista, con oros de Gerardo García Giner en Lorenzoni Original y Manton Original, y de Luis Ángel Álvarez García en Lorenzoni Réplica y Manton Réplica. Francisco Badenes, Juan Luis Martín Escrivá, Pedro Palop y Manuel Martín Escrivá completaron un bloque de gran consistencia.

Un grupo de tiradores. / FEDERACIÓN VALENCIANA DE TIRO

Por equipos, la Federación Valenciana confirmó profundidad y capacidad competitiva. Destacaron los oros en Whitworth, Donald Malson, Tanzutsu, Minié, Tanegashima, Pennsylvania, Colt, Mariette, Cominazzo y Lorenzoni Plato. Miguelete fue plata.

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Con estos resultados, la Comunidad Valenciana refuerza su posicionamiento como una de las estructuras deportivas más sólidas de las Armas Históricas en España, combinando deportistas consolidados, cantera emergente y una notable capacidad de rendimiento por equipos.