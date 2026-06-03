Valencia acoge este viernes las III Jornadas ‘El deporte escolar a debate’.

El Complex Esportiu Cultural Petxina acogerá este viernes 5 de junio la celebración de las III Jornadas ‘El deporte escolar a debate’, un encuentro que reunirá a profesionales del ámbito educativo, deportivo e institucional para reflexionar sobre el papel de la actividad física en la formación de niños y jóvenes. La iniciativa está organizada por la Associació de Psicologia de l’Esport de la Comunitat Valenciana (APECVA) y la Fundación Deportiva Municipal de València, con la colaboración de Caixa Popular y la Generalitat Valenciana.

“Desde el Ayuntamiento de València estamos absolutamente comprometidos con el deporte escolar y con fomentar los hábitos saludables desde edades tempranas”, ha explicado la concejala de Deportes, Rocío Gil. “Celebramos esta jornada para seguir trabajando por nuestros jóvenes y los más pequeños de las familias, para acercar la práctica deportiva a sus centros y sus hogares”, ha insistido la edil.

Cartel. / FDM

Horarios y ponencias

La jornada comenzará a las 09:30 horas con el acto de apertura, en el que participarán la presidenta de la Fundación Deportiva Municipal, Rocío Gil; el director general de Deporte de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, y el presidente de APECVA, David Peris-Delcampo. El encuentro pretende generar un espacio de reflexión y debate sobre la situación actual del deporte escolar y su contribución al desarrollo integral del alumnado.

El primer bloque de trabajo destaca la mesa “El abandono del deporte escolar desde una perspectiva de género”, un espacio de reflexión y análisis en el que se abordarán los factores que influyen en la continuidad de la práctica deportiva durante la etapa escolar, prestando especial atención a las diferencias y condicionantes que afectan a niñas y adolescentes. El objetivo es generar un debate constructivo que contribuya a identificar retos y posibles líneas de actuación para fomentar una participación más equitativa y sostenida en el deporte.

Posteriormente, la jornada centrará su atención en el papel del deporte como herramienta de prevención y actuación frente al acoso escolar. Bajo el título ‘El deporte escolar como herramienta antibullying en la escuela’, expertos en educación física, psicología y seguridad compartirán experiencias y estrategias para fomentar entornos educativos más seguros, respetuosos e inclusivos a través de la práctica deportiva.

El tercer y último panel está dedicado a las Escuelas de Educación Física y Multideporte, donde se presentarán las principales novedades del proceso de solicitud e inscripción para el curso 2026-2027. Técnicos de la Fundación Deportiva Municipal explicarán el funcionamiento de este programa que se entrará en funcionamiento por primera vez en nuestra ciudad.

Programa de las II Jornadas ‘El deporte escolar a debate’. / FDM

Las jornadas se han consolidado como un espacio de encuentro para docentes, técnicos deportivos, gestores, investigadores y responsables institucionales interesados en el deporte en edad escolar. A través de iniciativas como esta, la Fundación Deportiva Municipal reafirma su compromiso con la promoción de una actividad física de calidad, inclusiva y educativa, contribuyendo al desarrollo personal y social de las nuevas generaciones a través del deporte.

Noticias relacionadas

La inscripción es gratuita y los asistentes a la jornada recibirán un certificado de aprovechamiento de la misma. Las plazas son limitadas y es necesario inscribirse al siguiente enlace: https://acortar.link/JmgYNt