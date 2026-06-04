Andrea Expósito continuará liderando la defensa del Servigroup Playas de Benidorm

El Servigroup Playas de Benidorm ha alcanzado un acuerdo con Andrea Expósito Moreno para su continuidad en el primer equipo femenino durante la temporada 2026/2027, en la que volverá a ejercer como una de las piezas fundamentales del sistema defensivo del conjunto dirigido por Sonia García y Loli Cortinas.

Publicación de Facebook del Club Voleibol Playas de Benidorm.

Canterana

Formada íntegramente en la cantera del club, la jugadora benidormense afrontará su octava temporada consecutiva en el primer equipo, consolidándose como una de las referencias deportivas de la entidad y una de las líberos más destacadas de la Superliga 2 Femenina.

Andrea Expósito ha sido durante los últimos años sinónimo de regularidad, sacrificio y seguridad en la segunda línea. Su capacidad para sostener la recepción, ordenar la defensa y aportar estabilidad al equipo la han convertido en una jugadora imprescindible dentro del proyecto femenino del Servigroup Benidorm.

Sus números

Durante la temporada 2025/2026 volvió a demostrar su enorme rendimiento en una de las posiciones más exigentes del voleibol moderno. La líbero benidormense disputó los 22 encuentros de liga y un total de 83 sets, registrando 436 acciones de recepción y firmando un destacado índice de rendimiento, situándose nuevamente entre las jugadoras más fiables de la categoría en labores defensivas.

Más allá de las estadísticas, Andrea, segunda capitana del equipo, ha vuelto a destacar por su lectura del juego, capacidad de anticipación y liderazgo dentro de la pista, aportando equilibrio al equipo en los momentos más exigentes de la competición.

La continuidad de Andrea Expósito supone una excelente noticia para el Servigroup Playas de Benidorm, que asegura una temporada más a una de las piezas fundamentales de su estructura deportiva y a una de las especialistas defensivas más destacadas de la Superliga 2 Femenina.

Noticias relacionadas

Compromiso, la constancia y el sentimiento de pertenencia

Desde la entidad se valora especialmente el compromiso, la constancia y el sentimiento de pertenencia que ha demostrado durante todos estos años, convirtiéndose en un referente para las jugadoras de la cantera y en una de las deportistas más queridas por la afición benidormense.