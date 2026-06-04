Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

Liga ACB : Play-off por el título, cuartos de final, Valencia Basket - Surne Bilbao Basket; Surne Bilbao Basket - Valencia Basket, viernes 5 de junio a las 19:00 horas. Si fuera necesario, Valencia Basket - Surne Bilbao Basket, domingo 7 de junio a las 18:00 ó 19:00 horas en el Roig Arena.

Cuadro de los play-offs.

Balonmano

Copa del Rey: El Centro de Tecnificación de Alicante acoge la fase final del 5 al 7 de junio. La Copa del Rey de Alicante revela su cuadro final.

El lateral argentino del Horneo EÓN Alicante, James Lewis Parker, aseguró que el Huesca, rival de su equipo en cuartos de final de la Copa del Rey, "no tiene nada que perder" en el torneo, tras haber descendido de categoría, y añadió que para muchos de sus jugadores el torneo es su "última bala".

Parker, que disputará su tercera fase final tras las dos vividas con el Benidorm, aseguró que el equipo alicantino afronta con la máxima ilusión una competición de la que es anfitrión y alertó de que el conjunto oscense es "muy peligroso".

El lateral afirmó que el factor cancha puede ser decisivo en un partido igualado, por lo que animó a los aficionados alicantinos a acudir al pabellón. Por último, Parker aconsejó a sus compañeros que debutan en la competición "que la disfruten porque es un regalo para nosotros. Debemos afrontarla sin nerviosismo ni presión", sentenció.

Liga Nexus Energía ASOBAL : La competición cerró el pasado fin de semana su temporada 2025/2026 con la disputa del tramo final de la jornada 30, que confirmó la tercera plaza de Fraikin BM. Granollers y la participación de Viveros Herol BM. Nava en el ‘play-down’ para mantener su puesto en la competición profesional. El Fundación Agustinos Alicante será el equipo que trata de subir a la máxima categoría del balonmano español a costa del Viveros Herol BM. Nava. La eliminatoria a partir del 10 de junio. El campeón de la competición, desde hace semanas, es el Barça.

Rugby

División de Honor : Play-off por el título: VRAC Quesos Entrepinares - Recoletas Burgos Caja Rural en la final de la División de Honor de rugby.

Hockey patines

Liga OK Masculina : Así van los play-offs por el título.

Liga OK Plata Sur : Acabó la temporada. El Sporting Alcoi cerró una temporada histórica en la que logró superar los problemas de ser el novato de la categoría y demostró que ha llegado para quedarse.

Liga OK Plata Femenina : Tres Cantos Ibercenter PC - Club Promoción Patín Raspeig, sábado 6 de junio de 2026 a las 20:00 horas.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur : Acabó la liga regular con el el PAS Alcoi en la séptima plaza de la clasificación y el Club Promoción Patín Raspeig, en la octava.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División : Acabó la temporada para los equipos de la Comunitat Valenciana, con la permanencia del Servigroup Peñíscola FS y el descenso del Family Cash Alzira.

Playoff por el título: Barça, ElPozo Murcia Costa Cálida, Illes Balears Palma Futsal, Jimbee Cartagena Costa Cálida, Movistar Inter, Quesos El Hidalgo Manzanares, Jaén Paraíso Interior, Viña Albali Valdepeñas. Cuartos de final.

Después de solventar sus eliminatorias de cuartos de final por la vía rápida, Barça y Movistar Inter se verán las caras en las semifinales de los play-offs por el título. Serie al mejor de tres partidos con factor cancha favorable a la escuadra azulgrana. Los tres partidos de esta eliminatoria podrán seguirse a través de Teledeporte y RTVE Play. El primer encuentro se jugará en el Palau Blaugrana el sábado 6 de junio (21:00 horas), el segundo el martes 9 de junio en el Jorge Garbajosa (21:00 horas) y, el tercer y definitivo partido, en caso de ser necesario, el viernes 12 de junio (21:00 horas).

Jaén Paraíso Interior, ElPozo Murcia Costa Cálida, Illes Balears Palma Futsal y Quesos El Hidalgo Manzanares buscan las dos plazas restantes para las semifinales de los playoffs por el título

Descenso: Family Cash Alzira, ATP Iluminación Ribera Navarra.

Segunda División : Acabó la temporada para el Levante UD FS.

Ascenso: Inagroup El Ejido FS.

Inagroup El Ejido FS. Play-off de ascenso : Wanapix, Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles, Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS, MRB FS Móstoles.

Wanapix, Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles, Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS, MRB FS Móstoles. Descenso: Avanza Jaén Paraíso Interior, Unión África Ceutí, Vulcanizados Ruiz Tafa FS.

Segunda División Femenina : En el Grupo 2: Feme Castellón certificó su descenso matemático de categoría.

Segunda División B Masculina : Acabada la Liga regular, el sueño de los play-offs de ascenso a la categoría de plata.

Waterpolo

Segunda División Masculina. El CW Elx Selecte, ya con el ascenso a Primera Nacional, se disputa el título de la categoría: Santa Cruz de Tenerife Echeyde B. 18-8 CW Elx Selecte (partido de ida).

CW Elx Selecte - Santa Cruz de Tenerife Echeyde B, sábado 6 de junio a las 11:30 horas en la Piscina del Pabellón Esperanza Lag.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Pilota valenciana : Individual de escala i corda 2026. Por el bronce, Marc - Jose Salvador, sábado 6 de junio de 2026 a las 18:30 horas en el trinquet de Pedreguer.

Final: Giner - Sala Palau, domingo 7 de junio de 2026 a las 11:15 horas en el trinquet de Pelayo.

Giner i Sala Palau disputaran una final inèdita de l'Individual d'escala i corda 2026.

Presentades al Real de Gandia les finals de la Lliga de raspall 2026.

Polideportivo : Esports al Barri, sábado 6 de junio de 2026 de 11:00 y las 14:00 horas en el Jardín de Aiora. Aiora acoge una nueva jornada de 'Esports al Barri'.

. III Jornadas ‘El deporte escolar a debate’ , viernes 5 de junio de 2026 en el complejo Deportivo y cultural La Petxina. La iniciativa está organizada por la Associació de Psicologia de l’Esport de la Comunitat Valenciana (APECVA) y la Fundación Deportiva Municipal de València, con la colaboración de Caixa Popular y la Generalitat Valenciana.

. UPV IN y AEEPIM acogen una jornada educativa con siete deportes adaptados y 300 escolares. Las instalaciones deportivas de la Universitat Politècnica de València se convertirán del 4 al 7 de junio en el escenario del II Custos Open AEEPIM de Tenis en Silla de Ruedas, un torneo nacional de categoría 1 que reunirá a los mejores jugadores del circuito español durante cuatro días de competición de alto nivel.

En este marco, impulsada por Ford España, celebrará el viernes 5 de junio una jornada de fomento del deporte para personas con discapacidad en el pabellón de la facultad, con la presencia de más de 300 escolares. Además del tenis, los asistentes podrán descubrir y practicar pádel, pilota valenciana, fútbol y frontenis en silla de ruedas, además de boccia, baloncesto y goalball.

. Del 5 al 8 de junio de 2026 arranca «La Conquista», una aventura de bikepacking brutal que une Burgos con València a lo largo de 650 km y más de 9.000 metros de desnivel positivo.

Pádel: Valencia Premier Padel P1, del 6 al 14 de junio en el Pabellón Fuente de San Luis (La Fonteta). Las mejores palas del mundo estarán en el Valencia Premier Padel P1. Es una oportunidad de oro para animar a referentes locales como Tamara Icardo y Edu Alonso, que encabezan la representación valenciana junto a nombres como Jessica Castelló, Álex Arroyo o los hermanos Rico.

Calendario del Valencia Premier Padel

Fase previa – 6 de junio a las 10:00 horas

1ª ronda – 8 de junio a las 9:00 y 16:00 h oras

2ª ronda – 9 y 10 de junio a las 10:00 y 16:00 horas

Octavos de final – 11 de junio a las 10:00 y 16:00 horas

Cuartos de final – 12 de junio a las 10:00 horas

Semifinal – 13 de junio a las 12:00 horas

Finales – 14 de julio a las 14:00 horas.

El mejor pádel del mundo, en Valencia

Atletismo : Carrera de la Mujer Valencia, domingo 7 de junio de 2026 desde las 09:00 horas. La Carrera de la Mujer vuelve a Valencia el domingo 7 de junio.

Jessica Guerrero: “Tuve el privilegio de ir en cabeza toda la carrera y fue muy emocionante ver a tanta mujer correr junta”.

. Campeonato de Europa Off Road / Ljubljana-Kamnik (SLO). Fecha: 05/06/26 - 07/06/26 / Trail / Internacional / Organiza: EA

. Meeting Fer Futur U20-U18 2026 / Valencia (Turia). Fecha: 06/06/26 / Aire Libre / Internacional / Organiza: FACV. Las pistas azules del Estadi del Túria – Tram III acogerá, este sábado 6 de junio de 2026, una nueva edición del Mitin FER Futur U20-U18, una cita destinada a jóvenes promesas del atletismo nacional que buscarán mejorar sus marcas y alcanzar los registros exigidos para las grandes competiciones internacionales de la temporada. La competición, impulsada por la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana (FACV), se enmarca dentro del proyecto FER Futur y reunirá a atletas de las categorías Sub-20 y Sub-18 en distintas pruebas de pista y campo.

. VI Controla Al Tipo B Valencia 2026 / Valencia Turia. Fecha: 06/06/26 / Hora: 9:00 / Jornada: M / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A. Poblats Maritims

. Campeonato Provincial Sub-12 JECV Castellón / Vinaròs - Castellón. Fecha: 06/06/26 / Hora: 10:00 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.E.Vinaròs

. VI Control Federado Tipo C - Delegación de Castellón / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 06/06/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: Delegación Castellón

. 10K Internacional Santa Pola 2026 SUMMER RACE / Santa Pola - Alicante. Fecha: 06/06/26 / Ruta / Homologación: 2023 / Internacional / Organiza: Santa Pola. La salida se dará a las 21:00 horas, pudiendo participar todas las personas, federadas o no, pudiendo participar los atletas extranjeros que cumplan con la normativa RFEA e IAAF, siempre que tengan 16 años cumplidos el día de la prueba, cerrándose el control a las 22:20 horas.

. XIV 10K Nocturna de la Playa de Gandia – Memorial a Toni Herreros – / Gandia - Valencia. Fecha: 06/06/26 / Jornada: T / Ruta / Homologación: 2023 / Nacional / Organiza: C.A.Safor Teika

. Campeonato de España Sub-16 A.L. / La Nucia - Alicante. Fecha: 06/06/26 - 07/06/26 / Jornada: M-T / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA-FACV.

. XIII Cross La Encina "Vuelta al Rocín", sábado 6 de junio de 2026 a las 08:00 horas en La Encina (Alicante).

. XXXVI Gran Fons de Massanassa, sábado, 6 de junio de 2026 a las 19:00 horas.

. X Woman Trail, sábado 6 de junio de 2026 a las 19:00 horas en Vall de Uxó (Castellón).

. IX Amanece por Chiva, Maratón Nocturno, sábado 6 de junio de 2026 a las 21:00 horas.

Bádminton : Spanish International U19 2026, del 5 al 7 de junio de 2026 en el Polideportivo Cabanyal – Canyamelar.

Ciclismo : Gran Premio Ciudad de Valencia | Trofeo Comunitat de l’Esport de Ciclismo en Pista, del 5 al 7 de junio de 2026 en el Palau Velòdrom Lluís Puig. Dos competiciones internacionales de ciclismo en pista que devolverán a València al calendario internacional de esta disciplina. El Gran Premio Ciudad de Valencia, de categoría CL2, se celebrará el viernes 5 y sábado 6 de junio. La jornada inaugural, de 16:00 a 20:00 horas, incluirá las primeras pruebas de velocidad y madison masculina y femenina. El sábado habrá competición de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, con velocidad, además de pruebas de ómnium y keirin en categoría masculina y femenina, así como scratch y eliminación Júnior.

Por su parte, el Trofeo Comunitat de l’Esport se disputará el domingo 7 de junio, de 9:00 a 16:30 horas. El programa contempla pruebas de ómnium, madison y keirin en categorías principales, además de scratch Sub-23 masculino y femenino.

. Campeonato Autonómico Ciclismo en ruta Élite y Sub23, sábado 6 de junio de 2026 en Nules (Castellón).

Publicación de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana sobre el Campeonato Autonómico de ruta de las categorías Élite y Sub-23 masculinas.

. Gigante de Piedra, sábado 6 de junio de 2026 en Alcora (Castellón). La 14ª edición de la Gigante de Piedra contará con un total de 300 participantes, entre los que destaca la presencia del turolense Roberto Bou, vencedor dela Titan Desert de Marruecos en 2023, que se estrenará en la distancia con aspiración al triunfo.

Junto a él estará Llibert Mill, histórico ganador de varias ediciones de la prueba, así como el ciclista castellonense Aitor Safont, quien buscará repetir o superar el podio tras su excelente segundo puesto en 2025.

La representación extranjera estará encabezada por el estadounidense Patrick Collins y por un mito viviente del ciclismo de montaña como Tinker Juárez. A sus 65 años, la leyenda americana disputará en esta ocasión la modalidad de relevos acompañado por dos compatriotas.

En el cuadro femenino, todas las miradas están puestas en Anna Bello. La corredora, que ya sabe lo que es coronarse en la Gigante de Piedra y la Gigante Small, parte una vez más como la gran favorita para alzarse con la victoria.

La competición mantiene su dureza extrema con un exigente circuito de 200 kilómetros y un desnivel acumulado de 6.500 metros. Los corredores se enfrentarán a un recorrido que incluye diez puertos de montaña y cruza 12 municipios del interior de Castellón y Teruel.

Más allá de estar regulada bajo la estricta normativa de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), la Gigante de Piedra XCUM vuelve a integrarse en las prestigiosas National Ultra Endurance Epic Series de los Estados Unidos. Con este acuerdo, la cita española se convierte en la primera y única prueba de todo el campeonato que se disputa fuera del territorio estadounidense.

Publicación de Facebook sobre la Ultramaratón más dura de España: Gigante de Piedra.

. Copa CV BMX San Vicente Cree en ti, sábado 6 de junio de 2026 en San Vicente del Raspeig (Alicante) a las 18:00 horas.

. Gran Fondo Teika Ale II, sábado 6 de junio de 2026 en Simat de La Valldigna (Valencia) desde las 07:30 horas.

. Campeonato Autonómico CRI masculino y paraciclismo, domingo 7 de junio de 2026 en Nules (Castellón).

. Campeonato Autonómico Ciclismo BTT XCO, domingo 7 de junio de 2026 en San Joan de Moro (Castellón).

. Copa Trial Bici Comunidad Valenciana, domingo 7 de junio de 2026 en chelva (Valencia) desde las 09:00 horas.

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