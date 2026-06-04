El Circuit Valencia Ciudad del Running inaugura el primer tramo de su ampliación

Valencia Ciudad del Running está de enhorabuena. El circuito para corredores, la infraestructura específica para el running creada en el Jardín del Turia, inaugura el primer tramo de su ampliación. Con esta apertura suma los primeros 700 metros de este proyecto de extensión del trazado en dirección al mar que comenzó el pasado mes de febrero.

De esta forma, el Circuit Valencia Ciudad del Running ha añadido esos 700 metros a los 5.731 originales en el Tramo XII del Jardín del Turia, desde el Parque Gulliver hasta el Puente de Monteolivete, manteniendo las mismas características especiales para la práctica deportiva en estos nuevos metros.

Primer tramo ampliación Circuit Valencia Ciudad del Running / VCR

Los trabajos se han desarrollado en las últimas semanas para mejorar la experiencia de los corredores con la instalación de 372 toneladas de ariglass, el especial pavimento del Circuit, además de añadir la iluminación y señalización. Con ello se busca mejorar la experiencia de este trazado para correr, al mismo tiempo que ordenar todos los diferentes usos del Jardín del Turia, mejorando la convivencia entre las personas que pasean, corren o van en bici.

Mejora de espacios público y zonas verdes

Los trabajos de este proyecto, impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, también mejoran los espacios públicos y verdes del jardín. Se añaden 3.700 unidades de arbustos y plantas tapizantes, además de 700 m2 de césped en distintas zonas y espacios del Tramo XII, en el que también se ha añadido dos zonas renaturalizadas para mejorar la experiencia del Jardín del Turia, junto con otras instalaciones ocultas de riego, aspersores y tuberías.

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El nuevo recorrido alcanzará casi los 8 kilómetros tras la segunda ampliación. / VCR

Segunda fase acabada en otoño

El proyecto de ampliación continúa ahora con una segunda fase que discurrirá hasta el Tramo XVI en el actual final del Jardín del Turia. La apertura de esta última fase está prevista para el otoño, hasta alcanzar los 2,1 kilómetros de la ampliación y que extenderá la longitud total del trazado hasta prácticamente 8 kilómetros. El conjunto de la ampliación de la infraestructura deportiva con más usos de la ciudad, con cerca de 800.000 usos al año, está presupuestado en 2,8 millones de euros que asumirá la Fundación Trinidad Alfonso, así como el mantenimiento posterior de la instalación hasta 2029.