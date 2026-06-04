El Mitín FER Futur busca dar billetes al Europeo Sub-18 y el Mundial Sub-20

Las pistas azules del Estadi del Túria (Tramo III) acogen este sábado 6 de junio la segunda edición del Mitin FER Futur U20-U18, una cita destinada a jóvenes promesas del atletismo nacional que buscarán mejorar sus marcas y alcanzar los registros exigidos para las grandes competiciones internacionales de la temporada como el Europeo Sub-18 y el Mundial Sub-20.

La sede de la Fundación Trinidad Alfonso ha sido escenario este jueves 4 de junio de la presentación de la competición, con la presencia del director de comunicación del Proyecto FER, Carles Baixauli; del director del Mitin FER Futur, Pepe Peiró; la presidenta de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, María José Orugo; y de dos de los atletas protagonistas, Luna Arnás y Anthony Yunier Pérez, componentes del Proyecto FER.

“Este Mitin FER Futur cumple su segunda edición y es una iniciativa interesante por su carácter pionero, original en España, y porque concede una gran oportunidad a los más jóvenes, una idea muy alineada con la esencia y la filosofía FER”, destacó Carles Baixauli, para añadir: “Además, es un evento que complementa la idea de la Comunitat Valenciana como la Comunitat de l’Esport. Nos encanta que nuestra Comunidad sea pionera y precursora , y en este caso lo es”.

Por su parte, Pepe Peiró señaló: “Este Mitin FER Futur nace de la necesidad de crear una competición que valiera para hacer marcas internacionales. Desde la Fundación Trinidad Alfonso se nos dios la oportunidad de hacerla y el éxito ha sido tal que ya nos están copiando en otras Comunidades Autónomas”. “Este año la competición es para los atletas Sub-18 y Sub-20 que son los que tienen grandes competiciones internacionales para las que buscar mínimas, Europeo y Mundial, y no hay atletas Sub-23 porque no hay cita internacional para ellos”.

Luna Arnás será una de las protagonistas el sábado en las pistas del Estadio del Turia: “Tras dos años de lesiones y recaídas, estoy viviendo un año tranquilo”. La actual campeona de España Sub-20 de salto de longitud está cerca de la marca exigida para el Mundial, 6,30 metros: “Veo la mínima factible, ya he saltado 6,27 este año, ojalá hacerla este fin de semana, lo veo muy probable, y si no, aún tengo tiempo”.

Luna quiso resaltar también la importancia de este Mitin: “Esta competición es fundamental porque sus mínimas sí que cuentan para la clasificación para grandes citas, no como las de los controles que se suelen hacer habitualmente en las diferentes federaciones. Necesitamos competiciones cerca de casa para hacer las mínimas que nos piden”.

También explicó por qué ha vuelto a entrenarse con Niurka Montalvo tras haberlo hecho con Rafa Blanquer. "Empecé con Niurka en 2017 y la considero como mi segunda madre. Tengo muchísima confianza en ella, me fio de todo lo que me dice. Es una referente para mí", señaló. "El año pasado me llamó Rafa para entrenarme porque me ve bastante potencial a largo plazo. No llegué a entenderme con él del todo con él. No me transmitía la misma confianza que Niurka y, si no confías en tu entrenador, no vas a confiar en ti. Por eso volví con Niurka", apuntó.

Momento de la intervención de Anthony Yunier Pérez y Luna Arnás. / M. A. MONTESINOS

Otro de los deportistas que competirán en el Cauce del Turia este sábado es Anthony Yunier Pérez que compagina vallas y salto de longitud habitualmente, pero en Valencia solo se le verá en longitud: “Me veo bien tras superar una lesión, afronto el Mitin con buena salud y con ganas de hacer la mínima para el Mundial. Veo más fácil alcanzar la de vallas, aunque el sábado no compito en esta modalidad, pero quiero hacer las marcas exigidas en las dos pruebas. Luego ya veré con mi padre y entrenadores en cuál compito en el Mundial, ya que ahí solo realizaré una prueba. Llegará un momento en que deberé elegir entre una u otra, pero ahora me siento cómodo con las dos”. “Este Mitin es fundamental para hacer las marcas que nos piden”, añadió el atleta FER.

Hijo del atleta cubano Yunier Pérez, aseguró que su padre es su "psicólogo". "Me ayuda en todo y mi pensamiento en superarle. Estamos todo el rato picados, pero es un padre de 10. Llegará un punto en el que me tenga que definir pero de momento disfruto mucho con las dos", apuntó.

Quique Llopis y Fátima Diame son los dos grandes referentes de estos atletas: “Nuestro objetivo es superarles en algún momento de nuestra vida”, dijo Luna Arnás. “Son la élite mundial, queremos acercarnos a ellos sin duda”, añadió Anthony.

El Mitin FER Futur reunirá este sábado, de 17:00 a 21:30 horas, a 280 atletas de las categorías Sub-20 (141) y Sub-18 (139), ademas de diez liebres. La mayoría de los atletas (186) provienen de la Comunitat Valenciana, 86 del resto de España y cuatro son extranjeros (Malta y Portugal). En la pasada edición, en 2025, se consiguieron 21 mínimas. "Este año la idea es aumentarlas, nos hemos puesto un objetivo ambicioso que es duplicarlas", deseó Peiró.

Atletas con gran proyección

Este año habrá atletas de gran proyección como Ramón Pérez (100), Rubén García (200), Sergio Callado y Lander Payne (800), Álex Sangil (1.500), Biel Vivacqua (2.000 m obstáculos), Martí Torregrossa (3.000 m obstáculos), Nicolás Clemente y Rafa Gimeno (altura), Marco Trasobares y Enzo Martínez (pértiga), Yunier Pérez y Gorka Belda (longitud), Óscar García Revenga (triple salto), Cristóbal Díaz (disco), Daniel González (martillo), y Lorand Varga (jabalina), en hombres.

Las mujeres más destacadas son: Camila Estrebou (100), Lara Cruz (200), María March (800), Amanda Román (1.500 y 3.000), Sabela Castelo y Carla Cabezas (3.000), Emma Jiménez (100 m vallas), Rebeca Perea y Remei Gonzálvez (2.000 m obstáculos), Nadia Soto (3.000 m obstáculos), Vega Martínez-Herrada (pértiga), Luna Arnés (longitud), Naida Calonge y Daniela Tena (triple salto), Eva Marie Pauline (disco), Maria Alejandra Draghici (martillo) y Sara Sospedra (5.000 m marcha).

“Nosotros estaremos muy pendientes de lo que hagan los deportistas valencianos y, en especial, de lo que puedan conseguir los atletas del Proyecto FER, ocho Sub-20 (Nadia Soto, Martí Torregrosa, Luna Arnás, Anthony Yunier Pérez, Nicolás Clemente, Enzo Martínez Miralles, Yoel Pérez Gakindo y Mara Rolli) y uno Sub-18, Álex Sangil”, comentó el director de comunicación del Proyecto FER.

Billetes para las grandes citas internacionales

Esta competición, patrocinada por la Fundación Trinidad Alfonso y organizada por la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, surge con la idea de crear una reunión de atletismo enfocada expresamente en conseguir las marcas mínimas para las grandes citas internacionales de este verano: el Campeonato de Europa Sub-18, que se celebrará del 16 al 19 de julio en Rieti (Italia), y el Campeonato del Mundo Sub-20, programado del 5 al 9 de agosto en Oregon (Estados Unidos). La Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana podrá liebres en todas las carreras para que los atletas participantes tengan asegurado un ritmo que les permite correr en el tiempo requerido para clasificarse para estas dos grandes citas. “Hemos puesto las mejores liebres para que los atletas puedan hacer las marcas que necesitan para estas competiciones”, dijo Peiró.

Programa FER Futur

FER Futur es un programa destinado a los más jóvenes deportistas valencianos con la idea de proyectarlos hacia el Proyecto FER. Esta iniciativa nació en 2019 y ha repartido cuatro millones de euros entre 19 federaciones deportivas diferentes para ayudas económicas a deportistas, para la organización de competiciones nacionales e internacionales y para material de entrenamiento.

“El Proyecto FER Futur complementa y enriquece al Proyecto FER con el objetivo de nutrirlo de jóvenes deportistas que dan sus primeros pasos hacia la élite”, destacó Carles Baixauli en la presentación. “Una iniciativa en la que somos socios de diferentes federaciones autonómicas. En 2026 estamos apoyando a 12 federaciones: atletismo, balonmano, ciclismo, FESA, gimnasia, judo, natación, remo, rugby, taekwondo, triatlón y vela”.