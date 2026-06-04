Lo dieron por muerto en el Everest y reapareció seis días después

Las grandes historias de supervivencia suelen encontrarse en los escenarios más extremos del planeta. Y pocas son tan impactantes como la protagonizada por Dawa Sherpa, un experimentado guía nepalí que ha logrado sobrevivir durante seis días desaparecido en el Everest, en plena "zona de la muerte", una región situada por encima de los 8.000 metros donde la falta de oxígeno y las condiciones climáticas hacen incompatible la vida prolongada.

El Sherpa, de 52 años, desapareció el pasado 30 de mayo durante el descenso de la montaña más alta del mundo. Las autoridades y gran parte de la comunidad alpinística terminaron asumiendo el peor desenlace. Sin embargo, contra toda lógica, Dawa reapareció con vida seis días después en las inmediaciones del Campo Base. "Se trata de una supervivencia milagrosa", aseguró Tshering Sherpa, director del Comité de Control de la Contaminación de Sagarmatha (SCCC), tras conocerse el rescate.

Se trata de una supervivencia milagrosa

El momento en el que se perdió su rastro

Dawa Sherpa había alcanzado la cima del Everest junto al exmilitar británico Chris Thrall. Ambos iniciaron posteriormente el descenso, considerado por muchos escaladores como la fase más peligrosa de cualquier expedición debido al agotamiento físico acumulado.

Según relató Thrall al diario Himalayan Times, Dawa decidió detenerse unos minutos para descansar debido al peso que transportaba. Tras preguntarle por su estado, el guía nepalí le aseguró que se encontraba bien y le pidió que continuara el descenso. Aquella fue la última vez que ambos se vieron.

Mientras Thrall ayudaba a otro montañero polaco que sufría congelaciones y se había quedado sin oxígeno, Dawa quedó rezagado por encima del Campo III. A partir de ese momento nadie volvió a tener noticias suyas.

Las jornadas pasaban y el experimentado sherpa no aparecía. La montaña comenzaba a dictar sentencia.

Una lucha por la supervivencia en solitario

La situación se volvió aún más dramática cuando, según diversas informaciones locales, no se activó inicialmente una operación de rescate a gran escala. Su permiso de ascensión estaba compartido por dos agencias de montaña y la coordinación entre ambas generó controversia.

Finalmente, una búsqueda aérea sobrevoló la zona a más de 7.300 metros de altitud, aunque sin resultados positivos. Mientras tanto, Dawa continuaba descendiendo completamente solo.

Uno de los episodios más impresionantes de su odisea tuvo lugar en la cascada de hielo del glaciar Khumbu, uno de los puntos más peligrosos del Everest debido a sus enormes grietas y bloques inestables de hielo.

Según los rescatistas, el sherpa logró atravesar sectores extremadamente comprometidos sin la ayuda de las habituales escaleras metálicas instaladas para los escaladores. "Cómo consiguió cruzar algunas de esas grietas es tan aterrador como impresionante", explicó Durga Rai, integrante del equipo de rescate.

Una imagen de un Sherpa cruzando una de las enormes grietas de la cascada de hielo de Khumbu / SD

El hallazgo que nadie esperaba

Cuando parecía imposible encontrarlo con vida, la historia dio un giro inesperado.

Un equipo encargado de la gestión de residuos en la montaña localizó a Dawa Sherpa arrastrándose lentamente hacia el Campo Base. Presentaba síntomas de congelación, agotamiento extremo y dificultades para hablar, por lo que fue evacuado de inmediato a un hospital de Katmandú.

La noticia sorprendió incluso a sus familiares. "Nos enteramos de que seguía vivo por las noticias locales y por una persona que nos llamó para avisarnos de que lo estaban bajando de la montaña", explicó su esposa, Damu Sherpa.

Su hija también reconoció que inicialmente tuvieron dificultades para creer la información. "Pedimos fotografías porque no sabíamos si realmente era nuestro padre. Cuando las vimos sentimos una enorme felicidad", declaró a Associated Press.

Una historia que desafía los límites humanos

La supervivencia de Dawa Sherpa vuelve a poner de manifiesto la extrema dureza del Everest, una montaña donde incluso los guías más experimentados están expuestos a situaciones límite.

La llamada zona de la muerte ha cobrado cientos de vidas a lo largo de la historia. Allí, cada decisión puede marcar la diferencia entre regresar a casa o quedarse para siempre en la montaña.

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Por eso, la historia de Dawa ya forma parte de las grandes leyendas del alpinismo moderno. Un hombre dado por muerto que desafió la lógica, el frío, la altitud y el agotamiento para protagonizar uno de los relatos de supervivencia más extraordinarios jamás vividos en el techo del mundo.