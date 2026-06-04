Recorrido y cortes de tráfico por la Carrera de la Mujer

Las distritos de Poblats Marítims y Camins al Grau acogen, este domingo 7 de junio, la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana 2026.

La carrera de cinco kilómetros, organizada por Eventos Deportivos de Sport Life Ibérica S.A. en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal, se desarrollará de 9:00 a 10:15 horas y finalizará con actividades deportivas y festivas a las 12:00 horas, en la calle José Ballester Gozalvo, a la altura del IES Isabel de Villena.

Recorrido

El nuevo itinerario de la carrera es el siguiente: La salida de la prueba se mantiene en la Avenida Ingeniero Manuel Soto, y el circuito transcurrirá por las calles Juan Verdeguer, Baleares, Menorca, Ibiza, Serrería, Marí Blas de Lezo, Lluís Peixó hasta llegar a la Avenida de los Naranjos y Sèquia de la Cadena. Desde ahí, las corredoras llegarán a la calle José Ballester Gozalvo, para ir en paralelo a la playa hasta la meta, que este año se sitúa junto al IES Isabel de Villena.

El nuevo circuito de la Carrera de la Mujer de Valencia destaca por su trazado totalmente llano y muy fluido, con largas rectas y amplias avenidas que permitirán a las participantes disfrutar de un ritmo cómodo y constante durante los cinco kilómetros. Además, el recorrido, paralelo al mar en su tramo final, ofrece un perfil rápido y accesible, ideal tanto para corredoras habituales como para quienes quieran completar la prueba caminando y disfrutar igualmente de la experiencia.

Componente solidario

La presente edición de esta prueba, fundada hace 22 años para fomentar la práctica del deporte femenino, unir a las mujeres alrededor de causas reales y mostrar que el deporte transforma vidas, mantiene la vertiente solidaria y social. Parte de la recaudación se destinará a continuar con el apoyo a las personas afectadas por la dana en la Comunidad Valenciana. También colaborará con entidades sociales como Alanna, asociación que trabaja con mujeres en situación de vulnerabilidad y víctimas de violencia de género. Así mismo, el dorsal de las corredoras volverá a incorporar el número 016, teléfono de atención a las víctimas de violencia contra las mujeres, como símbolo del compromiso de la prueba con la igualdad y la sensibilización social.

Restricciones al estacionamiento

Con motivo de esta carrera, está prohibido estacionar junto a la explanada del IES Isabel de Villena (a ambos lados), entre Isabel de Villena y José Ballester Gozalvo, desde el viernes 5, a las 22:00 horas, y hasta el domingo 7, a las 12:00 horas. Tampoco está permitido en José Ballester Gozalvo (el lado más cercano a Isabel de Villena en dirección puerto), desde la rotonda de Isabel de Villena hasta el IES Isabel de Villena, desde el sábado 6, a las 8:00 horas, y hasta el domingo, a las 12:00 horas.

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Información EMT València

EMT València ha programado nuevos itinerarios en 10 líneas (4, 19, 30, 31, 32, 38, 39, 92, 93 y 95). Las afecciones a las líneas de la EMT pueden consultarse en la sección “Última Hora” de la web de la empresa, en la app y las redes sociales.