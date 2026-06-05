Alejandra Seguí, primer podio en una Copa de Europa de triatlón

Alejandra Seguí sumó, el pasado fin de semana, la segunda medalla internacional de su carrera, pero, en realidad, es la primera en valor e importancia. La deportista de San Antonio de Benagéber (21 años) se colgó la medalla de bronce en la Copa de Europa de triatlón, celebrada en Rzeszow (Polonia). Hace casi un año, logró su primer podio en una prueba celebrada lejos de nuestras fronteras: una plata en el Campeonato del Mediterráneo, en Taranto (Italia). Por su carácter pionero, aquella presea siempre tendrá un simbolismo especial para ella, aunque la del pasado fin de semana en tierras polacas sea de más relevancia y valía que la plata de 2025. En la misma prueba, la española María Casals cruzó la meta en 20ª posición.

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El podio en Polonia

Fanni Szalai se llevó la prueba en un tiempo de 59:03 tras una brutal actuación, que la llevó a salir sola del agua con un tiempo de 9:38 y una ventaja de 16 sg sobre la local Magdalena Sudak, hacerse todo el ciclismo en solitario y bajarse con una ventaja de 15 sg sobre un gran grupo perseguidor y después marcar el mejor parcial a pie de 16:37 en el 5K.

Tras la húngara entró la suiza Alissa Konig a 34 sg y a 38 sg la española Alejandra Seguí. El Top 5 fue para la ucraniana Yeva Soroka y la americana Rachel Werking.

Gran proyección

A partir de ahora, la deportista FER ya ha de plantearse retos más ambiciosos. En la actualidad, el triatlón femenino español cuenta con tres grandes exponentes: Anna Godoy, Sara Guerrero y Miriam Casillas. Por detrás, aparece un grupo perseguidor que intenta recortar distancias con el tridente cabecero. Dentro de ese ramillete de aspirantes, se encuentra Alejandra Seguí, que, a corto plazo, ha de intentar convertirse en la mejor triatleta nacional dentro de ese grupo de aspirantes y perseguidoras. Es decir, debe superar, principalmente, a Marta Pintanel, a María Casals, a Mayte Jiménez-Orta Guerrero… rivales a las que ha batido y ante las que ha perdido. En las próximas semanas, la triatleta valenciana buscará participar en Copas del Mundo. Y, sobre todo, seguirá trabajándose su principal objetivo del curso: la presencia en el Campeonato del Mundo Sub-23.

El otro representante FER en Polonia

En categoría masculina, la representación española contó únicamente con Héctor Tolsá, que completó una sólida actuación para finalizar en 13.ª posición. De este modo, el triatleta español mejoró el resultado conseguido la semana anterior.

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