La Comunitat Valenciana suma 12 medallas en el Campeonato de España de Nihon Tai-Jitsu 2026

La localidad madrileña de Móstoles acogió los días 23 y 24 de mayo el Campeonato de España de Nihon Tai-Jitsu 2026, celebrado en el Pabellón Municipal Móstoles Sur, donde los mejores especialistas nacionales de esta disciplina se dieron cita para disputar los títulos nacionales en las modalidades de Kata, Expresión Técnica, Randori, Goshin-Sobu y Kumite.

La representación de la Federación de Karate de la Comunidad Valenciana completó una destacada actuación, logrando un total de 12 medallas —3 platas y 9 bronces— que permitieron a la Comunitat Valenciana finalizar en la sexta posición del medallero por federaciones.

Medallistas valencianos

En la modalidad de Goshin-Sobu, los deportistas valencianos demostraron un gran nivel competitivo en diferentes categorías. Jon Miró Martí consiguió la medalla de bronce en Juvenil masculino -39 kg, mientras que Anuk Selles Boronat logró el bronce en Cadete masculino +70 kg.

En categoría Sénior, Antonio García Sanz y José Rafael Ruiz Herrero subieron al podio con sendas medallas de bronce en Sénior masculino -80 kg. Por su parte, David Sapiña Miguel obtuvo el bronce en Sénior masculino -90 kg y Vicente Alagarda Esteve completó la participación valenciana en esta modalidad con otro bronce en Sénior masculino +90 kg.

Los resultados también fueron destacados en la modalidad de Kumite. Ignacio Prieto Muñoz consiguió la medalla de bronce en Cadete masculino -55 kg, mientras que Adrián García Lloret se proclamó subcampeón de España tras conquistar la medalla de plata en Cadete masculino - 65 kg.

En la categoría Cadete masculino +75 kg, Anuk Selles Boronat volvió a subir al podio logrando la medalla de plata, mientras que Noah Selles Boronat consiguió la medalla de bronce, completando una brillante actuación familiar para la delegación valenciana.

En categoría Sénior, David Sapiña Miguel sumó una nueva medalla al obtener la plata en -90 kg, mientras que Vicente Alagarda Esteve volvió a colgarse el bronce en la categoría de +90 kg.

Crecimiento y consolidación del Nihon Tai-Jitsu valenciano

La competición volvió a poner de manifiesto el crecimiento y consolidación del Nihon Tai-Jitsu valenciano dentro del panorama nacional, con una amplia representación de deportistas que demostraron compromiso, esfuerzo y un elevado nivel técnico durante todo el fin de semana.

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Desde la Federación de Karate de la Comunidad Valenciana se quiere trasladar la enhorabuena a todos los medallistas, técnicos y clubes participantes por los resultados obtenidos y por el trabajo realizado durante toda la temporada, animándoles a continuar afrontando con ilusión y ambición los próximos retos deportivos que están por venir.