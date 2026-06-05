Jornada educativa para 200 escolares de la mano de UPV IN y AEEPIM

Cerca de 200 escolares han vivido este viernes una jornada educativa con siete deportes adaptados de la mano de UPV IN y el Club de Tenis en Silla AEEPIM (Asociación Enrique Esteire Perla In Memoriam). Las instalaciones deportivas de la Universitat Politècnica de València acogen hasta el 7 de junio el II Custos Open AEEPIM de Tenis en Silla de Ruedas, un torneo nacional de categoría 1 que reune durante cuatro días a algunos de los mejores jugadores del circuito español en una competición de alto nivel.

Con el impulso de Ford España, se ha celebrado una jornada de fomento del deporte para personas con discapacidad en el pabellón de la facultad, en la que participaron más de 200 escolares con el objetivo de normalizar la práctica del deporte para las personas con discapacidad.

Jornada de fomento del deporte para personas con discapacidad en la UPV / J. M. LÓPEZ

Además del tenis, los niños de dos colegios de València invitados a esta jornada, pudieron descubrir y practicar otras disciplinas adaptadas como pádel, pilota valenciana, fútbol y frontenis en silla de ruedas, así como boccia, baloncesto y goalball. El recinto contó con diversas zonas de juego y exhibición, donde deportistas de la UPV interactuaron con los participantes y explicaron las reglas y particularidades de cada modalidad.

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Marcado por la lluvia

La primera jornada del II Custos Open AEEPIM de Tenis en Silla de Ruedas, un torneo nacional de categoría 1 que reune estos días en València a algunos de los mejores jugadores del circuito español en una competición de alto nivel ha estado marcada por la lluvia. El torneo se disputará en las instalaciones de la Universitat Politècnica de València acogen hasta el 7 de junio.