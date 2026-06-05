Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

PILOTA A L'ESCOLA

Massalfassar repeteix Trobada de Primària de Pilota a l’Escola

La sessió va reunir a 160 alumnes de Primària de centres educatius de l’Horta al Poliesportiu Municipal

Massalfassar va acollir una nova Trobada de Primària de Pilota a l’Escola 2026

Massalfassar va acollir una nova Trobada de Primària de Pilota a l’Escola 2026

Ver galería

El trinquet i el carrer de pilota de Massalfassar van acollir aquesta nova Trobada de Primària de Pilota a l'Escola. / FEDPIVAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

FEDPIVAL

Massalfassar

El Poliesportiu Municipal de Massalfassar va acollir una nova Trobada de Primària de Pilota a l’Escola 2026. 160 alumnes de 4t curs de Primària van participar en aquesta cita del programa de la Generalitat Valenciana, a través de la seua Direcció General de l’Esport, que porta en marxa des de l’any 2005.

Xiquets i xiquetes de 4t curs de centres de les poblacions de Burjassot, Godella, Museros i València van ser els i les protagonistes de la jornada durant tot el matí.

La cita va comptar amb una representació de l’Ajuntament de Massalfassar, encapçalada pel seu alcalde, Robert Margaix, i el regidor d’Esports, Carlos Fontestad els quals van estar recorrent les diferents pistes i espais d’oci habilitats per a l’ocasió.

Noticias relacionadas

Els centres participants a la Trobada de Pilota a l’Escola de Massalfassar van ser: Colegio Sorolla de València, Escola La Masia de Museros, CEIP Fernando de los Ríos de Burjassot i Col·legi Sant Bertomeu de Godella.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents