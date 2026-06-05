La Nucía acoge el XXV Campeonato de España Sub-16 de Atletismo en pista al Aire Libre

“La Nucía, Ciudad del Deporte” se convertirá este fin de semana en el foco de todas las miradas con la celebración del XXV Campeonato de España Sub-16 de Atletismo en pista al Aire Libre. El Estadi Olímpic Camilo Cano será el escenario que acogerá durante los días 6 y 7 de junio este campeonato, la segunda vez que el estadio alicantino acoge este campeonato tras la de 2023. Dos nucieras competirán en “casa” y ante su “afición”: Dea Koycheva Georgieva (salto con pértiga) y Lucía González García (100 metros vallas). La entrada para el público será libre y gratuita.

Todo este Nacional de Atletismo Sub-16 será retransmitido en directo por RVE Play de forma gratuita, por lo que tendrá una gran repercusión mediática, con las promesas del atletismo español del futuro. En La Nucía se reunirán este fin de semana los mejores atletas nacidos entre los años 2011 y 2012. Un total de 782 atletas llegados desde todo el país están pondrán su talento y ganas de competir en el Estadi Cmailo Cano, para conseguir las medallas y mejores marcas en la gran cita del atletismo de formación.

El campeonato está organizado por la Real Federación Española de Atletismo, junto a la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, y el Ayuntamiento de La Nucía, con la colaboración de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante. Destacar a los más de 50 voluntarios del Club de Atletismo La Nucía-CAB que lo harán posible.

El Estadi Olímpic Camilo Cano volverá a ser el epicentro del atletismo nacional.

Dos nucieras entre los 782 atletas participantes

De los 782 atletas inscritos, entre todas las pruebas individuales y de relevos, 397 son mujeres y 385 hombres. Entre los clubes con más representación se encuentran el Facsa-Playas de Castellón (29) el club con mayor representación, seguido por Alcampo Scorpio 71 (22), CA Safor-Teika y Diputación Valencia C.A. (21), Grupompleo Pamplona At. y Trops-Cueva de Nerja (20), AA Catalunya y Unicaja Jaen Paraiso Interior (16) y Real Sociedad (15). Y el C.A. La Nucía-CAB (2)

El gran momento de la cantera del Club de Atletismo La Nucía-CAB se refleja con la participación de dos atletas nucieras en este Nacional Sub-16: Dea Koycheva Georgieva (salto con pértiga) y Lucía González García (100 metros vallas). Las dos jóvenes deportistas obtuvieron las mínimas para competir en este Campeonato de España Sub-16 en “casa” y “ante su afición”.

Horario: sábado y domingo

Las pruebas se disputarán en doble jornada durante los dos días. El sábado 6, la competición arrancará a las 10:00 horas con la prueba de 100 m vallas del hexatlón femenino y la final de lanzamiento de martillo masculino, seguida del 100 m del octatlón hombres y algunas eliminatorias y semifinales, acompañadas de la final de jabalina femenina.

La jornada de tarde, con 10 finales, martillo, pértiga, longitud, 1500 m obstáculos y 100 metros, mujeres; y triple salto, jabalina, peso, 1500 m obstáculos y 100 m hombres.

Las sesiones del domingo 7 estarán repletas de finales. En la jornada de mañana, con 10 finales, las de disco, 600 m, 300 m y 100 m vallas, mujeres; y 3000 m marcha, altura, longitud, 600 m, 300 m y 100 m vallas, hombres. En la jornada de tarde, 13 finales, altura, 300 m vallas, triple salto, peso, 1000 m y 3000 m mujeres; y en la categoría masculina, las finales de pértiga, 300 m vallas, disco, 1000 m y 3000 m. El campeonato concluirá con las finales de 4x100 m por clubes.

La entrada para el público será libre y gratuita, igual que el pasado fin de semana en el Nacional Sub-14. / AYTO. DE LA NUCÍA

¿Cómo seguirlo?

La competición se retransmitirá en exclusiva y bajo registro gratuito a través de RTVEPlay y los resultados en directo se podrán seguir en la plataforma Smartrack de rfea.live y en la cuenta de X de @atletismoRFEA con el hashtag “CEatletismoSub16”.

14ª competición de la RFEA en La Nucía

Desde su apertura en 2019 el Estadi Olímpic de La Nucía ha acogido 13 competiciones oficiales de la Federación de Atletismo (RFEA), destacando dos Nacionales Absolutos (2019 y 2024) y una internacional el Iberoamericano de Atletismo (2022), con 500 atletas de 24 países. Demostrando su compromiso con el “atletismo” y convirtiéndose en un referente nacional en pocos años.

Este Nacionales Sub-16 será la décimo cuarta competición de la RFEA que acoge “La Nucía, Ciudad del Deporte”, tras acoger el fin de semana pasado el Nacional sub 14 (con 360 atletas).

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Las 13 anteriores fueron: Campeonato de España Absoluto (2019), Campeonato de España de Clubes Liga Joma y Liga Iberdrola – FINALES (2021), Campeonato de España de Clubes Master (2021), Campeonato Iberoamericano (2022), Campeonato de España de Clubes Liga Joma y Liga Iberdrola – FINALES (2022), Campeonato de España de Clubes Máster (2022), Campeonato de España Sub-16 (2023), Campeonato de España de FFAA (2024), Campeonato de España Absoluto (2024), Campeonato de España Master (2025), Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-16 e inclusivo en Pista (2025), Campeonato de España sub 14 al Aire Libre (2026).