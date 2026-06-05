VÓLEY-PLAYA
Paula Soria y Belén Carro, oro en el Pro Tour Future celebrado en Cervia (Italia)
En tiempo récord, han de recuperar todo el tiempo y el terreno perdidos para llegar al gran objetivo del curso: la clasificación para el Campeonato de Europa (13-16 de agosto en Polonia)
FTA
Este pasado fin de semana, la dupla formada por Paula Soria y Belén Carro se colgó la medalla de oro en el Pro Tour Future celebrado en Cervia (Italia), con una tarjeta impecable: cinco partidos, cinco victorias. De momento, los brillantes resultados llegan en competiciones de la categoría Future, la más modesta, la de menor rango en el circuito internacional, por detrás de la Challenge y de la Elite.
El oro de Paula Soria en Italia reúne un alto componente emocional ya que llega después de casi un año sin competir por culpa de una lesión de rodilla. A finales de junio de 2025, la deportista del Proyecto FER (Orihuela, 33 años, jugadora de vóley-playa) sufría una lesión de gravedad en su rodilla izquierda. Un mal gesto le provocaba una luxación de la rótula y una rotura parcial del ligamento lateral interno. Pese a que evitó el quirófano, la temporada había finalizado antes de lo previsto. Era el primer contratiempo físico de consideración en toda su trayectoria deportiva.
Paula reapareció hace escasas semanas, a mediados de mayo. Lo hizo en Madrid, en un torneo Future. Su regreso resultó exitoso. Junto con su compañera, Belén Carro, conquistó una medalla de plata.
Próximas citas
La jugadora de Orihuela se ha visto obligada a empezar casi de cero. De momento, su posición en el ranking mundial no le permite disputar torneos de mayor jerarquía. De hecho, el siguiente, dentro de dos semanas, volverá a ser otro Future. En este caso, en Grecia. Soria y su compañera Belén se encuentran inmersas en una frenética lucha contra el reloj. En tiempo récord, han de recuperar todo el tiempo y el terreno perdidos para llegar al gran objetivo del curso: la clasificación para el Campeonato de Europa (13-16 de agosto en Polonia).
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