Dos referentes del vóley-playa mundial, en Beachbol Valencia

Beachbol Valencia ha recibido esta semana a Nicolás y Tomás Capogrosso, los hermanos rosarinos que se han convertido en los referentes del vóley playa argentino a nivel mundial. La dupla lleva entrenando en las instalaciones del club desde el miércoles y permanecerá hasta el sábado, en lo que supone una visita que pone de manifiesto la calidad y el nivel de las instalaciones de Beachbol Valencia.

El sábado a las 9:00 horas se presenta una oportunidad única para los aficionados al deporte: podrán acercarse a las instalaciones de Beachbol Valencia para ver entrenar en directo a esta destacada dupla internacional. Además, los asistentes podrán disfrutar del chiringuito Beachbol, convirtiendo la mañana en una experiencia completa de deporte y ocio al aire libre.

Una trayectoria de élite internacional

Nicolás y Tomás Capogrosso son dos hermanos nacidos en Rosario, Argentina, que comenzaron a competir juntos como dupla en 2021 y que desde entonces no han dejado de escalar posiciones en el ranking mundial. Actualmente se encuentran entre los 25 mejores equipos del mundo, cosechando resultados que los consolidan como una de las parejas más sólidas del circuito internacional.

Tomás, el menor de los dos, atesora una brillante trayectoria individual: fue atleta olímpico en los Juegos de Tokio 2020, consiguió la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, acumuló más de ocho años como número 1 del ranking nacional argentino y se proclamó siete veces campeón sudamericano. Por su parte, Nicolás es dos veces campeón argentino y tres veces campeón sudamericano, además de haber alcanzado la cuarta plaza en el Beach Pro Tour Challenge de Stare Jablonki en 2024.

Como dupla, los Capogrosso han sumado medallas de plata en el Beach Pro Tour de Dubái, bronces en Marruecos y Apeldoorn, y una medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022. La temporada pasada cerró con dos platas en el Beach Pro Tour, una cuarta posición en el Elite 16 de Playa del Carmen y el puesto 13 en el ranking mundial. Con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, los hermanos trabajan para seguir creciendo y pelear por los máximos honores.

Beachbol Valencia, destino elegido por los mejores

Que una dupla del nivel de los hermanos Capogrosso haya escogido las instalaciones de Beachbol Valencia para su preparación no es casualidad. Es un reconocimiento implícito a la calidad de sus pistas, a la excelencia de sus medios y al ambiente deportivo que caracteriza a este club. Beachbol Valencia se consolida así como un centro de referencia para el vóley playa de alto rendimiento, capaz de atraer a deportistas de talla internacional que buscan las mejores condiciones para entrenar.

La visita de los Capogrosso es también una gran noticia para el deporte valenciano y una oportunidad de inspiración para los jugadores locales, que tendrán la ocasión de compartir espacio con dos de los atletas más talentosos del mundo. No se pierda la cita del sábado por la mañana.