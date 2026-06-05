JM López

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Así ha sido la jornada de fomento del deporte para personas con discapacidad en la UPV

Este viernes 5 de junio se ha celebrado una jornada de fomento del deporte para personas con discapacidad en el pabellón de la facultad, en la que participaron más de 200 escolares de la mano de UPV IN y el Club de Tenis en Silla AEEPIM (Asociación Enrique Esteire Perla In Memoriam). Más información