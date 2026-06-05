València lanza una programación deportiva estival para toda la ciudadanía

La Fundación Deportiva Municipal (FDM) ha programado ‘Un estiu amb molt d’esport’, con propuestas deportivas para todas las edades que se desarrollarán durante los meses estivales en piscinas y otras instalaciones municipales. En palabras de la concejala de Deportes, Rocío Gil: “Se trata de un programa variado, accesible, inclusivo y de calidad dirigido a todos los segmentos de población y con una numerosa oferta de actividades encaminadas a satisfacer las necesidades de aficionados y practicantes de cualquier disciplina deportiva”.

“Invitamos a la ciudadanía a conocer este programa deportivo para el verano de 2026, disfrutando de las actividades gratuitas en la playa, acercándose a las piscinas de verano municipales y haciendo deporte en las escuelas deportivas de la FDM”, ha declarado la concejala, quien ha destacado que la propuesta se articula sobre seis ejes: piscinas municipales, actividades deportivas en la playa, Escuelas Deportivas de verano, eventos deportivos, Escuela Municipal de Vela y el programa ‘El cole se va a la playa’.

La oferta incluye desde cursos de natación y actividades recreativas en las piscinas municipales hasta clases dirigidas gratuitas en la playa. También contempla campus multideportivos, fiestas temáticas nocturnas, torneos sobre la arena o actividades náuticas en nuestras playas urbanas. “Además, supone un importante recurso para la conciliación familiar en los meses de vacaciones escolares, con miles de plazas disponibles en distintos barrios e instalaciones de la ciudad”, ha añadido Rocío Gil.

2.400 plazas en ocho piscinas municipales

“La apertura de las piscinas municipales constituye uno de los principales atractivos” de la temporada estival. La Fundación Deportiva Municipal abre entre junio y septiembre ocho instalaciones descubiertas "que cada año se convierten en una de las opciones preferidas por los valencianos y valencianas para el verano”, ha asegurado Rocío Gil, tras indicar que a partir de este sábado, con la reapertura de Benicalap y Parque del Oeste recién renovadas, y hasta septiembre, estarán abiertas al público las láminas de agua del Polideportivo Benimaclet, La Hípica, por segundo verano consecutivo, El Palmar, Castellar L’Oliveral, Benimàmet y Natzaret.

Las piscinas municipales organizan diferentes actividades acuáticas como matronatación, natación preescolar, aquagym, natación escolar y natación para adultos, con un total de 2.406 plazas, repartidas entre Parque del Oeste, Benimaclet, Benicalap, Castellar y El Palmar. Además todas las piscinas disponen de baño libre en diferentes horarios en función del día de la semana y el mes de la temporada estival.

Más de 5.600 plazas en 9 Escuelas Deportivas de verano

La FDM también oferta 5.658 plazas - un centenar más que el año pasado- para las Escuelas Deportivas de verano, dirigidas a niñas y niños de 4 a 18 años, organizadas en colaboración con federaciones y entidades deportivas. Hockey, waterpolo, baloncesto, bádminton, triatlón, kárate, esgrima, remo, ajedrez y vóley-playa, así como deportes alternativos, juegos, actividades acuáticas y recreativas, componen la oferta de las EEDD de Verano 2026. Se trata de nueve escuelas deportivas de verano distribuidas por diferentes barrios e instalaciones deportivas municipales.

El cole se va a la playa: deporte, nutrición y sostenibilidad

Por otra parte, la FDM y el Club de Vóley Playa La Malva organizan la tercera edición de esta actividad dirigida a los centros educativos de la ciudad. Durante los meses de mayo y junio, el proyecto ofrece 3.000 plazas en la instalación municipal de vóley playa, que se convierte en un espacio de encuentro entre deporte, salud y respeto por el medio ambiente. “Niños y niñas de centros escolares de València disfrutan de una experiencia en la que combinan la práctica de deportes de playa con talleres educativos sobre hábitos saludables, nutrición y sostenibilidad con esta iniciativa gratuita que fomenta valores fundamentales desde una perspectiva lúdica y participativa, con una oferta de hasta 3.000 plazas dirigidas a alumnado de la ciudad”, ha recordado la edil.

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Actividades dirigidas en la playa y deportes náuticos

La concejala ha destacado que una de las “principales propuestas” del programa es la organización de actividades dirigidas gratuitas en la playa. Como en años anteriores se impartirán sesiones de Yoga, Acondicionamiento Físico General, Taichi, Pilates, Fitness Latino, Gap, Cross Training y Activitat Física i Salut. (AFIS-VLC “En Moviment”). Estas clases, de una hora de duración, se impartirán en tres sesiones matinales y dos vespertinas. La actividad, dirigida a todos los segmentos de población y se realizará en las instalaciones del Vóley Playa, de lunes a domingo, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.