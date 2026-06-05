El Valencia Premier Padel P1 tendrá una fan zone pensada para todos los públicos

Ya está todo listo para que la capital del Turia se estrene como sede del Qatar Airways Premier Padel Tour. Del 6 al 14 de junio, La Fonteta acogerá el Valencia Premier Padel P1, una de las grandes citas del calendario internacional, que reunirá a las principales estrellas del circuito y ofrecerá una experiencia para todos los públicos gracias a una espectacular Fan Zone con actividades, entretenimiento y gastronomía durante toda la semana.

Las grandes marcas del pádel, reunidas en Valencia

La Fan Zone contará con la presencia de algunas de las marcas más importantes del sector, como Joma, Adidas, Bullpadel, Nox, Head, Siux, Kombat, Decathlon, Continental, Cupra y Adeslas. Cada una de ellas dispondrá de espacios propios donde los asistentes podrán descubrir novedades, participar en activaciones, probar productos y disfrutar de diferentes experiencias relacionadas con el pádel.

Fan Zone / Premier Padel Valencia

Además, el recinto albergará espacios impulsados por colaboradores y patrocinadores como Heineken 0,0, Seagram’s 0,0, y una pista de activación en la que se desarrollarán exhibiciones y actividades durante toda la semana y que estará abierta para que el público pueda testear los mejores productos del mercado.

La oferta se completará con varios food trucks repartidos por la zona comercial para que los aficionados puedan disfrutar de una amplia propuesta gastronómica sin salir del recinto. Deleito, Chuchy Hot Dogs, Mon Orxata y Go Go completarán este espacio para el disfrute de todo aquel/aquella que lo quiera.

La Ruli’s Zone, el rincón más familiar del torneo

Uno de los espacios más especiales de la Fan Zone será la Ruli’s Zone, la carpa oficial de Ruli, el dragón que se ha convertido en la mascota de las Qatar Airways Premier Padel Finals y que está presente en todos los torneos que Premier Padel celebra en España.

Esta zona ofrecerá diferentes actividades y sorpresas relacionadas con la mascota. Entre ellas destaca un concurso de dibujo en el que los ganadores podrán conseguir un premio muy especial: dos entradas gratuitas para las Qatar Airways Premier Padel Finals Barcelona.

Planning Premier Padel Valencia / Premier Padel Valencia

Mucho más que pádel

La Fan Zone abrirá sus puertas de forma progresiva a lo largo de la semana del torneo. Estará operativa desde las 9:30 horas los días 9, 10 y 11 de junio; desde las 9:00 horas el viernes 12; desde las 11:00 horas el sábado 13; y desde las 13:00 horas el domingo 14 de junio.

Además, permanecerá abierta hasta 30 minutos después de la finalización del último partido de cada jornada, sin superar en ningún caso las 22:00 horas.

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Con actividades para todas las edades, espacios interactivos, sorteos, gastronomía, experiencias exclusivas y las principales marcas del sector, la Fan Zone del Valencia Premier Padel P1 se convertirá en uno de los grandes atractivos del torneo y en el lugar perfecto para disfrutar del mejor pádel del mundo durante toda una semana.