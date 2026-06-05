València reúne a especialistas y profesionales en las III Jornadas 'El deporte escolar a debate'

El Complejo Deportivo-Cultural Petxina ha acogido este viernes la celebración de las III Jornadas ‘El deporte escolar a debate’, un encuentro que ha reunido a profesionales de los ámbitos educativo, deportivo, universitario e institucional para reflexionar sobre el papel de la actividad física en la formación integral de niños y jóvenes. La iniciativa ha estado organizada por la Associació de Psicologia de l’Esport de la Comunitat Valenciana (APECVA) y la Fundación Deportiva Municipal de València, con la colaboración de Caixa Popular y la Generalitat Valenciana.

La jornada ha sido inaugurada por la concejala de Deportes y presidenta de la Fundación Deportiva Municipal, Rocío Gil, junto al director general de Deporte de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, y el presidente de APECVA, David Peris-Delcampo. Durante la apertura se ha puesto de manifiesto la importancia de seguir impulsando iniciativas que favorezcan la práctica deportiva entre los más jóvenes y fomenten hábitos de vida saludables desde edades tempranas.

Uno de los principales espacios de reflexión ha sido la mesa dedicada a “El abandono del deporte escolar desde una perspectiva de género”, en la que se han analizado los factores que influyen en la continuidad de la práctica deportiva durante la etapa escolar. Los participantes han abordado los retos específicos que afectan a niñas y adolescentes y han compartido propuestas para favorecer una participación más equitativa y sostenida en el deporte.

La segunda mesa de trabajo ha centrado el debate en el papel del deporte como herramienta de prevención frente al acoso escolar. Bajo el título “El deporte escolar como herramienta antibullying en la escuela”, especialistas en educación física, psicología y seguridad han intercambiado experiencias y estrategias dirigidas a construir entornos educativos más seguros, inclusivos y respetuosos a través de la actividad física.

La jornada ha concluido con un panel dedicado a las nuevas Escuelas de Educación Física y Multideporte, una de las principales novedades impulsadas por la Fundación Deportiva Municipal para el curso 2026-2027. Los asistentes han podido conocer de primera mano el funcionamiento de este programa, que se pondrá en marcha por primera vez en la ciudad con el objetivo de ampliar la oferta deportiva y favorecer una práctica física variada durante las etapas de formación.

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